Abd ankara büyükelçiliği: üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz
33 dakika önce
ABD Ankara Büyükelçiliği, FETÖ/PDY firarisi Ergün Babahan'ın 'Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı' paylaşımının beğenilmesi ile ilgili olarak, "Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:13 Kaynak: DHA
ABD Ankara
Büyükelçiliği, FETÖ/PDY firarisi Ergün Babahan'ın 'Türkiye
halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı' paylaşımının beğenilmesi ile ilgili olarak, "Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" açıklamasında bulundu.
ABD Ankara Büyükelçiliğinin Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Dün Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergun Babahan
ile bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı tweet'in içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" denildi.
Ağabeyinin 3'üncü kattan attığı 2,5 aylık çınar bebek öldü ABD Büyükelçiliği FETÖ'cü Babahan'ın Bahçeli'yi hedef alan tweetini beğenmesi üzerine ikinci kez özür diledi Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten kesintiler sebebiyle milyoner olamayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla İmamoğlu'na tebrik telgrafı gönderdi