ABD askeri gemisindeki sivil personelin başına çuval geçirmişlerdi! 17 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

ABD Donanması'na ait LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi Sarayburnu Limanı'na demirlemesinin ardından Türkiye Gençlik Birliği, Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiklerini duyurmuştu. Daha sonra başına çuval geçirilen kişinin ABD askeri gemisinde görevli sivil bir personel olduğu ortaya çıkmıştı.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, askeri gemide görevli sivil bir personelin şehir gezisi sırasında başına çuval geçirme girişiminde bulunan 17 şüphelinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Adliyede, soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "haftada bir evlerine en yakın güvenlik merkezine imza verme zorunluluğu"ndan oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

Nöbetçi mahkeme, haklarında her iki adli kontrol tedbirinin de uygulanmasına hükmettiği şüphelileri serbest bıraktı.