ABD Başkanı Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi, pazartesi günü çevrim içi görüşecek - Son Dakika

ABD Başkanı Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi, pazartesi günü çevrim içi görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında, uzun süredir yapılması beklenen çevrim içi görüşmenin, 15 Kasım Pazartesi günü gerçekleşeceği bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında, uzun süredir yapılması beklenen çevrim içi görüşmenin, 15 Kasım Pazartesi günü gerçekleşeceği bildirildi. Amerikan basınına konuşan Beyaz Saray kaynakları, Biden ve Şi'nin, pazartesi günü çevrim içi bir görüşme gerçekleştireceğini belirtti. ABD ve Çin arasındaki tansiyon son dönemde, Tayvan, ticaret ve insan hakları konusunda yükselmişti. Şi'nin, İskoçya'nın Glasgow kentinde ay başında düzenlenen iklim zirvesine katılmaması nedeniyle Biden-Şi görüşmesi olmamıştı. Beyaz Saray ise aylardır iki liderin 2022'den önce çevrim içi görüşeceğini söylüyor ancak görüşme zamanına ilişkin detay vermiyordu.

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