ABD Başkanı Donald Trump önlem amaçlı hastaneye götürülüyor - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump önlem amaçlı hastaneye götürülüyor

Beyaz Saray, Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın, tedbir amaçlı hastaneye götürüleceğini ve burada birkaç gün kalacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump önlem amaçlı hastaneye götürülüyor, System.String[]

Beyaz Saray, Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın, tedbir amaçlı hastaneye götürüleceğini ve burada birkaç gün kalacağını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın moralinin yerinde olduğunu, hafif semptomlar gösterdiğini ve gün boyu çalıştığını aktardı.

"Önlem amacıyla ve doktoru ile tıp uzmanlarının tavsiyesiyle, Trump önümüzdeki birkaç gün Walter Reed Askeri Hastanesindeki başkanlık ofisinden çalışacak." ifadesini kullanan McEnany, Trump'ın, kendisine ve eşi Melania Trump'a gelen destek mesajları için minnettar olduğunu vurguladı.

Trump yetkilerini devretmedi, görevini sürdürüyor

Trump'ın hastaneye kaldırılmasıyla, başkanın görevini Başkan Yardımcısı Mike Pence'e devredip devretmeyeceği de merak konusu oldu.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Alyssa Farah, yaptığı açıklamada, "Trump'ın yetkilerini devretmesini beklemiyoruz. Şu anda başkan görevi başında." ifadesini kullandı.

Trump hastaneye vardı

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'dan üzerinde takım elbisesi ve yüzünde maske ile yürüyerek çıkıp, kendisini bekleyen başkanlık helikopterine bindi.

Gazetecilere açıklamada bulunmayan Trump, baş parmağını kaldırıp "her şey yolunda, sorun yok, çok iyi" anlamlarında kullanılan işareti yaparak görüntü verdi.

Trump, ardından, gelecek birkaç gününü geçireceği Maryland eyaletindeki Walter Reed Askeri Hastanesine vardı.

Trump Kovid-19'a yakalandığını gece saatlerinde duyurdu

ABD Başkanı Trump, gece saatlerinde, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Kısa süre önce danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Trump, kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıkladı.

Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.

Trump'ın doktoru Sean Conley, dün yaptığı açıklamada, "Trump bugün öğleden sonra itibarıyla yorgun ancak keyfi yerinde." ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Mike Pence, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 01:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Donald Trump önlem amaçlı hastaneye götürülüyor - Son Dakika

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