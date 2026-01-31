ABD Büyükelçiliği Sosyal Medya Güncellemeleri Duracak - Son Dakika
ABD Büyükelçiliği Sosyal Medya Güncellemeleri Duracak

31.01.2026 10:27
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, bütçe duraklaması nedeniyle sosyal medya hesaplarını güncellemeyecek.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya platformlarındaki hesaplarının, bütçe duraklaması nedeniyle düzenli olarak güncellenmeyeceği bildirildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD merkezli X sosyal medya platformu ile diğer sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımlarda, bütçe duraklaması nedeniyle ilgili sosyal medya hesaplarının "tüm faaliyetler yeniden başlayana dek, güvenlik ve emniyete ilişkin acil bilgiler dışında, düzenli olarak güncellenmeyeceği" kaydedildi.

Paylaşımlarda, "Şu anda, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve yurt dışındaki ABD büyükelçilik ve konsolosluklarındaki planlanmış pasaport ve vize geçiş hizmetleri bütçe duraklaması sırasında koşullar elverdiği ölçüde devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Hizmetler ve faaliyet durumu hakkında bilgiye de "http://travel.state.gov" adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

ABD'de federal hükümet, Senatonun bütçe paketini kabul etmesine karşın Temsilciler Meclisinin henüz oylama yapmaması nedeniyle kısmen kapanmıştı.

Kaynak: AA

Abd Büyükelçiliği, Dış Politika, Sosyal Medya, Diplomasi, Güncel, Ankara, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Büyükelçiliği Sosyal Medya Güncellemeleri Duracak

SON DAKİKA: ABD Büyükelçiliği Sosyal Medya Güncellemeleri Duracak - Son Dakika
