ABD, Çin'de zorunlu görevi bulunmayan büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarını geri çağırdı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Corona virüsü nedeniyle Pekin Büyükelçiliği'nde ve Çin'in Çengdu, Guangzhou, Şanghay, Şenyang kentlerindeki ABD konsolosluklarında acil görevli olmayan personelin ülkeden ayrılmasını istedi.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, bakanlık, 3 Şubat'ta Vuhan'a vatandaşlarını tahliye etmek için ek uçuş koymaya hazırlandığını bildirdi. Açıklamada uçaktakilerin kapsamlı sağlık taramasından geçirileceği belirtildi.

Tahliyede kullanılacak uçak sayısı ve kaç kişinin taşınacağına dair bilgi verilmedi. ABD Başkanı Donald Trump da "Devlet Başkanı Xi Jinping'le Corona virüsü konusunda görüştüğünü" ve "bu konuyla yakından ilgilendiklerini" söyledi.

KORONA VİRÜSÜ 18 ÜLKEYE SIÇRADI

Çin'deki Corona virüsü nedeniyle ölüm sayısının 170'e çıktığı bildirilirken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin dışındaki 18 ülkede toplam 98 vakaya rastlandığını ancak ölüm yaşanmadığını duyurdu.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

DSÖ Acil Durum Komitesi, koronavirüsün tüm dünyada paniğe yol açan hızla yayılması üzerine İsviçre'nin Cenevre kentinde toplandı. 15 üyeden oluşan Komite toplantısının ardından 1 saat gecikmeli gazetecilerin karşısına geçen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgınına yönelik "Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu (PHEIC)" ilan ettiklerini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son olarak koronavirüs salgını nedeniyle can kaybının 170 olduğunu açıklamış, virüsten etkilenenlerin sayısını 7 bin 711 olarak vermişti. Virüsten dolayı müşahede altına alınanların sayısının da 81 bin 947'ye çıktığı belirtilmişti.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

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