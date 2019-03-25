'ABD-Çin ticaret savaşları istikrar için büyük risk'
1 saat önce
IMF Başkan Yardımcısı Lipton, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının küresel istikrar için en büyük risk olduğunu söyledi.
IMF Başkan Yardımcısı Lipton
, ABD
ve Çin
arasındaki ticaret savaşlarının küresel istikrar için en büyük risk olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:53
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