Son Dakika Haberleri: 'ABD-Çin ticaret savaşları istikrar için büyük risk'

'ABD-Çin ticaret savaşları istikrar için büyük risk'

1 saat önce

IMF Başkan Yardımcısı Lipton, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının küresel istikrar için en büyük risk olduğunu söyledi.

'ABD-Çin ticaret savaşları istikrar için büyük risk', System.String[]
IMF Başkan Yardımcısı Lipton, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının küresel istikrar için en büyük risk olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:53 

Ekonomi
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