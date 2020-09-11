ABD'de 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

ABD'de 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı

ABD'de 11 Eylül 2001 yılında düzenlenen terör saldırılarının 19. yıl dönümünde hayatını kaybedenler korona virüs salgını gölgesinde törenlerle anıldı.

ABD'de 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı, System.String[]

ABD'de 11 Eylül 2001 yılında düzenlenen terör saldırılarının 19. yıl dönümünde hayatını kaybedenler korona virüs salgını gölgesinde törenlerle anıldı.

ABD tarihindeki en büyük terör saldırıları olarak kayıtlara geçen 11 Eylül 2001 saldırılarının 19. yıl dönümü nedeniyle hayatını kaybedenleri anmak için Başkent Washington DC, New York ve Pennsylvania başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde anma törenleri düzenlendi. Terör örgütü El Kaide'nin 11 Eylül 2001'de New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne (İkiz Kuleler) ve ABD Savunma Bakanlığı karargahı Pentagon'a düzenlediği terör saldırılarında hayatını kaybedenler, Başkent Washington da ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey yetkililerin katıldığı törenlerle anıldı. Başkan Trump, başkentteki törenlerin ardından Pennsylvania eyaletinin Shanksville kırsalına düşürülen uçakta hayatını kaybeden 40 kişinin anısına yapılan anıtı ziyaret etti. Trump ve eşi Melania Trump, Shanksville kentindeki anıtlara gelişi sırasında 11 Eylül'de ilk uçağın Dünya Ticaret Merkezi'ne çarptığı anı işaret eden sabah 8: 46'da Başkanlık uçağında saygı duruşunda bulundular.

"AMERİKA 11 EYLÜL'DEN SONRA BİR ARAYA GELDİ"

Başkan Trump 11 Eylül ile ilgili yaptığı açıklamada, Amerika'nın 11 Eylül'den sonra bir araya geldiğini belirterek, "Tehdit ne olursa olsun. İhtimaller ne olursa olsun. Amerika her zaman ayağa kalkacak, dik duracak ve savaşacak" ifadelerini kullandı.

Trump, Shanksville kentinde düşürülen uçakta ölenlerin aile üyelerine yönelik ise, "Bugün Amerika'daki her kalp atışı sizinkine bağlı. Sizin acınız ve üzüntünüz, tüm ulusumuzun ortak kederidir" dedi.

BİDEN VE PENCE KUTLAMALARA NEW YORK KATILDI

Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve New York Valisi Andrew Cuomo, New York'ta yıkılan Dünya Ticaret Merkezi alanındaki anma törenlerine birlikte katıldılar. Biden ile eşi Jill Biden, Pence ile eşi Karen Pence ve Vali Cuomo New York'taki 11 Eylül Ulusal Anıtı ve Müzesi'ni birlikte ziyaret ettiler. Biden, New York'ta düzenlenen 11 Eylül anma törenlerine katıldıktan sonra Shanksville kırsalına düşürülen uçakta hayatını kaybeden 40 kişinin anısına yapılan anıtı mezarlığı ziyaret edecek.

Öte yandan 11 Eylül saldırılarında ABD'de 4 yolcu uçağı terör örgütü El-Kaide üyesi 19 terörist tarafından kaçırılmıştı. Teröristler 2 uçak ile Dünya Ticaret Merkezinin kuzey ve güney kulelerine çarpmış, 110 katlı 2 kule saatler içinde yerle bir olmuştu. Diğer bir uçak ise Amerikan Savunma Bakanlığı karargahı olan Pentagon'a çarpmış, binanın batı cephesi hasar almıştı. Son uçak ise başkenti hedef almış ama yolcuların müdahalesi ile Pennsylvania'ya düşmüştü. Saldırılarda toplamda 2 bin 996 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Terör, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 19:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'de 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

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