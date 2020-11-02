ABD'de 2016 seçimlerini doğru bilen anket şirketinin bu yılki tahmini de Trump - Son Dakika

ABD'de 2016 seçimlerini doğru bilen anket şirketinin bu yılki tahmini de Trump

02.11.2020 19:57
ABD'de 2016 seçimlerini doğru bilen anket şirketinin bu yılki tahmini de Trump, System.String[]

ABD'de yarın yapılacak Başkanlık seçimleri için 2016'da Trump'ın zaferini tahmin eden Trafalgar Grup isimli anket şirketi, yine önemli eyaletlerde önde olduğunu açıkladı.

ABD'de yarın yapılacak Başkanlık seçimleri için 2016'da Trump'ın zaferini tahmin eden Trafalgar Grup isimli anket şirketi, yine önemli eyaletlerde önde olduğunu açıkladı.

ABD'de yakın dönemin en kritik başkanlık seçimlerinin başlamasına saatler kala, gözler anketlere ve bu anketlerin güvenilirliğine çevrildi.

2016'da tüm anket şirketleri dönemin Demokrat adayı Hillary Clinton'ın zaferine kesin gözüyle bakarken, Trump'ın kazanacağını söyleyen ve tahmini tutan Trafalgar Grubu 2020 seçileri için yeni bir anket yayımladı.

Ankette, yapılan genel anketlerin aksine Trump'ın özellikle kritik eyaletlerde önde olduğu vurgulanarak, seçimlerden zaferle çıkma şansının olduğu belirtildi.

Trafalgar anketine göre Trump Florida'da 2,7, Pennsylvania'da 0,8, Michigan'da 2,5, Kuzey Carolina'da 2,1 ve Arizona'da 2,5 puan önünde görünüyor.

Öte yandan Trafalgar, diğer iki önemli eyalet olan Wisconsin'de 1,3 puan ve Minnesota'da 3,2 puan olmak üzere Biden'ın, Trump'ın önünde göründüğünü belirtti.

Yapılan anketlerin ortalamasına bakıldığında Biden önde

ABD'de yapılan tüm anketlerin ortalamasını alan analiz sitesi Real Clear Politics'de ulusal anketlerde Demokrat Joe Biden, Cumhuriyetçi Trump'ın 6,5 puan önünde görünüyor.

Kritik eyaletlere bakıldığında da Kuzey Carolina haricindeki tüm eyaletlerde Biden'ın üstünlüğü dikkati çekiyor. Kuzey Carolina'da Trump'ın, rakibi Biden'ın 0,6 puan önünde olduğu belirtiliyor.

Biden, en kritik eyaletlerden Florida'da 1, Pennsylvania'da 4,2 puan önde görünüyor. Diğer kritik eyaletlerden Michigan'da 5,1, Wisconsin'de 6,6, Arizona'da ise 1 puan üstünlüğü bulunuyor.

Salıncak eyaletlerin önemi

ABD Başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor. "Delegeler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, Başkan olmaya hak kazanıyor.

Burada toplamda daha fazla oy alan değil, daha fazla delegeye ulaşan kişinin başkan olması, eyaletler arasındaki dengenin gözetildiği Amerikan siyasal sisteminin dikkat çekici özelliklerinden biri olarak biliniyor.

Bu sistemde, ABD'de seçimin kaderini Cumhuriyetçi ile Demokratlar arasında gidip geldikleri için "salıncak" olarak adlandırılan eyaletler belirliyor.

Başkanlık için ulaşılması gereken toplam 270 delege sayısının 101'ini teşkil eden 6 salıncak eyalette 2020 seçimlerinde en önemli iki eyalet olarak Pennsylvania ve Florida öne çıkıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Başkanlık Sistemi, Kuzey Carolina, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de 2016 seçimlerini doğru bilen anket şirketinin bu yılki tahmini de Trump - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rıza Bey Apartmanı'nda ikiz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı Fenerbahçe, maça hızlı başladı! Yıldız futbolcu mutlak golü kaçırdı Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e geri dönüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minik Elif paylaşımı: Geçmiş olsun canım yavrum İş görüşmesine giden liseli Gamze'nin otelden şüpheli bir şekilde düşüp ölmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı ABD'li oyuncu Eddie Hassell silahla vurularak öldürüldü Son Dakika: Ermenistan doğruladı! Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Yardımcısı öldürüldü Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu
Fenerbahçeli futbolcular, maç öncesi ısınmaya Dilay Kemer'li tişörtlerle çıktı Fenerbahçeli futbolcular, maç öncesi ısınmaya Dilay Kemer'li tişörtlerle çıktı         
19:47
Son Dakika: Türkiye'de 2 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 76 kişi vefat etti, 2302 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 76 kişi vefat etti, 2302 yeni vaka tespit edildi         
18:58
Depremin simgesi minik Elif'in yeni görüntüleri ortaya çıktı: Oyuncaklarıyla oynayıp boyama yaptı Depremin simgesi minik Elif'in yeni görüntüleri ortaya çıktı: Oyuncaklarıyla oynayıp boyama yaptı         
18:52
Enkazda cansız bedenlerine ulaşılan Beril ve annesi son yolculuklarına uğurlandı Enkazda cansız bedenlerine ulaşılan Beril ve annesi son yolculuklarına uğurlandı         
18:06
Milyonluk yalıdaki skandal Milyonluk yalıdaki skandal "Cadılar Bayramı" partisi kameralara yansıdı         
17:39
Son Dakika: İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalara ilişkin 9 kişi gözaltına alındı Son Dakika: İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalara ilişkin 9 kişi gözaltına alındı         
17:17
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi         
16:33
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok         
15:12
İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı         
14:50
Metro istasyonunda korkunç kaza: Tren 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı Metro istasyonunda korkunç kaza: Tren 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı         
14:49
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak         
14:37
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 20:11:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de 2016 seçimlerini doğru bilen anket şirketinin bu yılki tahmini de Trump - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei