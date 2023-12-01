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ABD'de 5 senatör, Çin ile seyahat yasağı talep etti - Son Dakika

ABD'de 5 senatör, Çin ile seyahat yasağı talep etti

ABD'de 5 senatör, solunum yolu hastalıklarının arttığı Çin ile ABD arasında seyahat yasağı uygulamasının başlatılmasını talep etti.

01.12.2023 - 22:23,
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ABD'de 5 senatör, solunum yolu hastalıklarının arttığı Çin ile ABD arasında seyahat yasağı uygulamasının başlatılmasını talep etti.

Marco Rubio öncülüğünde 5 Cumhuriyetçi senatör, Çin'deki solunum yolu hastalığı vakalarında yaşanan ani yükselişin ardından Biden yönetimine mektup yazdı.

ÇİN'DEKİ GİZEMLİ HASTALIK NEDENİYLE SEYAHAT KISITLAMASI ÇAĞRISI

Mektupta, Çin'deki çocuklar arasında hızla yayılan "gizemli" ve "bilinmeyen" bir hastalığa değinilerek, "Bu yeni hastalığın yarattığı tehlikeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olana kadar ABD ile Çin arasındaki seyahati derhal kısıtlamalıyız." ifadesine yer verildi.

ABD'de 5 senatör, Çin ile seyahat yasağı talep etti

KOVİD-19 HATIRLATMASI

Kovid-19 salgını döneminde Çin'in gerçekleri gizlediği anımsatılan mektupta, bunun ABD'ye maliyetine vurgu yapıldı. Mektupta, Biden yönetimi "Amerikalıların sağlığını ve ekonomiyi korumak için gerekli adımları atmaya" çağırılarak, yeni hastalık hakkında "daha fazla bilgi sahibi olana kadar" uygulanacak seyahat yasağının ABD'yi "ölümden, tecritlerden, zorunluluklardan ve daha sonra ortaya çıkabilecek salgınlardan" kurtarabileceği belirtildi.

ABD'de 5 senatör, Çin ile seyahat yasağı talep etti
Marco Rubio

DSÖ'DEN ÇİNDEKİ HASTALIK DALGASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Maria Van Kerkhove, geçen hafta konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çin'de görülen hastalık dalgasının, 2018-2019'da Kovid-19'dan önce gözlemlenen kadar yüksek olmadığını belirtmişti.

Ocak 2020'de, eski ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ABD'ye Çin'den yapılacak seyahatlere bazı kısıtlamalar getirmiş, ancak uçuşları yasaklamamıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de 5 senatör, Çin ile seyahat yasağı talep etti - Son Dakika
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