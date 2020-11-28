ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

ABD'nin California eyaletindeki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen silahlı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

ABD'nin California eyaletindeki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen silahlı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. ABD'nin California eyaletine bağlı Sacramento'da yer alan bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Alışveriş merkezi çalışanlarının 8-12 el silah sesi duyduklarını ifade edildi. Sacramento Polisi sözcüsü Karl Chan, olayın yerel saatle 18.00 sularında yaşandığını aktardı. "Bunun münferit bir olay olduğunu teyit edebiliriz" diyen Chan, saldırı sırasında alışveriş merkezinin içinde çok sayıda kişi olduğunu söyledi. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, polis olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için başlattığı çalışmaları sürdürüyor. (İHA)

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