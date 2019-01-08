ABD'de Alkollü Sürücü 5 Kişilik Ailenin Ölümüne Neden Oldu

ABD
'de alkollü bir sürücü, otoyolda ters yöne girerek çarptığı araçta bulunan 5 kişilik Müslüman ailenin ölümüne neden oldu.
Kaza, ABD'nin Kentucky
eyaletinin Lexington kasabası yakınlarında I-75 numaralı otoyolda yaşandı. İddiaya göre, otoyolda ters yöne giren ve alkollü olduğu ileri sürülen Joey Lee Bailey'nin (41) kullandığı kamyonet, 5 kişilik Abbas ailesinin aracına çarptı. Kazada alev topuna dönen araçta Issam Abbas (42), Dr. Rima Abbas (38), çocukları Rima Abbas (14), Ali Abbas
(13) ve 7 yaşındaki Giselle Abbas feci şekilde yanarak hayatlarını kaybetti. Kazada kamyonet sürücüsü de yaşamını yitirdi. Abbas ailesi fertlerinin naaşlarının Kentucky eyaletindeki Amerika
İslam Merkezi'ne kaldırıldığı ve Çarşamba
günü Müslüman mezarlığında toprağa verileceği duyuruldu.
Abbas ailesinin Michigan
eyaletinde yaşadığı ve Florida
'dan yıllık izinden döndüğü öğrenildi.
Öte yandan polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu. - KENTUCKY