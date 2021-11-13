ABD'de, Arbery cinayeti sanıklarının avukatından duruşmaya katılan siyahi din adamlarına tepki - Son Dakika

NEW ABD'de geçen yıl ormanlık alanda koşu yapan Ahmaud Arbery'yi öldürmekle suçlanan 3 kişinin yargılandığı davada savunma avukatı, "Buraya artık siyahi papazların gelmesini istemiyoruz." dedi.

Mahkeme tarafından paylaşılan videoda, sanık avukatlarından Kevin Gough, ABD'de aynı zamanda sivil aktivist olarak tanınan rahip Al Sharpton'un duruşmalara katılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Arbery'yi öldürmekle suçlanan üç beyaz Amerikalıdan William Bryan'ı temsil eden Gough, siyahi din adamı Al Sharpton'un duruşmalara katılmasının jüri üyelerini korkutacağını ve müvekkilini adil yargılamadan mahrum bırakacağını savundu.

Savunma avukatı, "Buraya daha fazla siyahi papazın gelmesini istemiyoruz. Bunun bilinçli veya bilinçsiz jüriye baskı yapma girişimi olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Al Sharpton, Gough'un yorumlarını "kaybedilen insan hayatına karşı kibirli bir duyarsızlık göstergesi" olarak değerlendirdi. Al Sharpton, mahkeme salonuna Arbery ailesinin daveti üzerine onları teselli etmek için geldiğini belirtti.

Yargıç Timothy Walmsley ise mahkeme sürecine saygısızlık etmediği veya dikkat dağıtmadığı sürece "toplumun üyelerini mahkeme salonundan dışlamayacağını" söyledi.

Arbery cinayeti

Georgia'nın Brunswick kentinde, 23 Şubat 2020'de Gregory ve oğlu Travis McMichael, koşu yapan 25 yaşındaki Ahmaud Arbery'e saldırmıştı.

Komşuları William Bryan tarafından çekilen saldırı videosu 5 Mayıs 2020'de sosyal medyaya düşünce ülke çapında infial uyandırmış ve beyaz baba ile oğlu 7 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Ülkede tepkiyle karşılanan 28 saniyelik kayıtta, baba ile oğlunun koşu yapan Arbery'e kamyonetleriyle yaklaştığı, Travis McMichael'in araçtan inerek Arbery ile itiştiği, daha sonra siyahi adamın silahla vurulduğu ve yere düşmeden önce sendeleyerek yürüdüğü görülüyordu.