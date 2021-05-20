ABD'de ayı saldırısına uğrayan kişi ölümden döndü - Son Dakika

Minish, Alaska'da ayılar tarafından saldırıya uğrayan 6. kişi oldu.

Saldırının 10 saniyeden az sürdüğünü ve yaşadığı olaydan ders aldığını söyleyen Minish, "Yanımda biri olmalıydı." dedi.

Minish o anları, "Gözlerime ve GPS cihazına başımdan aldığım yaralar nedeniyle kan dolduğu için kanları silmeye çalışarak koordinatları verebildim." sözleriyle anlattı.

Ayının saldırıya geçerek kendisini savurduğunu ve kafasını ısırdığını kaydeden Minish, ayının bölgeden uzaklaştığını fark ettikten sonra 911'i arayarak yardım istediğini anlattı.

Ağaçların arasından kaçmaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu anlatan Minish, elindeki ölçme çubuğunun sivri ucunu ayıya doğru yönettiğini söyledi.

Minish, kendisinden yaklaşık 10 metre uzaklıkta 300 kiloluk bir ayı ile tesadüfen göz göze geldiğini belirtti.

ABD'nin Alaska eyaletinde araştırma yapmak için tek başına ormana giden Allen Minish ayı saldırısına uğradı.

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