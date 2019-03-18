Son Dakika Haberleri: ABD'de Benzin Yüklü Depo Patladı

ABD'de Benzin Yüklü Depo Patladı

1 saat önce

ABD’nin California eyaletinin Los Angeles şehrinde, 34 bin litre benzin yüklü depo patladı, iki kişinin yaralandığı bildirildi. ABD’nin California eyaletinin Los Angeles şehrinde, havalimanı yakınındaki bir benzin deposunda patlama meydana geldi. Deponun 34 bin litre benzin yüklü olduğu, patlamada 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. İtfaiyeden yapılan açıklamada, depoda oluşan delikten sızan benzinin alev aldığı ve yangının […]The post ABD’de benzin yüklü depo patladı appeared first on Enerji Enstitüsü.

ABD'de Benzin Yüklü Depo Patladı, System.String[]
ABD'nin California eyaletinin Los Angeles şehrinde, 34 bin litre benzin yüklü depo patladı, iki kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles şehrinde, havalimanı yakınındaki bir benzin deposunda patlama meydana geldi. Deponun 34 bin litre benzin yüklü olduğu, patlamada 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İtfaiyeden yapılan açıklamada, depoda oluşan delikten sızan benzinin alev aldığı ve yangının yayılmaması için çalışmaların devam edildiği ifade edildi. Los Angeles itfaiyesinden Nicholas Prange, yangının yakındaki binalara sıçramaması için çalışıldığını ve tehlikenin henüz geçemediğini söyledi. Yangının ardından tesisin etrafındaki evlerin boşaltıldığı öğrenildi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:00 

California, Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri, Sektörel
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