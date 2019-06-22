ABD'de bir kamyon motosiklet grubuyla çarpıştı: 7 ölü
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ABD'nin Alabama eyaletinin Randolph şehrinde bir kamyonunun motosiklet grubuyla çarpışması sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:46 Kaynak: İHA
ABD'nin Alabama eyaletinin Randolph şehrinde bir kamyonunun motosiklet grubuyla çarpışması sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti.
Alabama Eyalet Polisi 2016 model bir Dodge
2500 pikabın Randolph'ta motosiklet sürücülerine çarptığını ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 2 kişinin Androscoggin Valley Hastanesine, bir kişinin de havayoluyla Maine Medical hastanesine kaldırıldığını söyledi. Polis kazada hayatını kaybedenlerin isimlerinin henüz tespit edilmediğini söyledi.
Eyalet polisi ayrıca, kazanın meydana geldiği yolun gidiş ve gelişlere kapatıldığını araştırma sürdüğü için yolun birkaç saat daha kapalı tutulacağının kaydetti.
Kaza görüntülerinde motosikletlerin yola savrulduğu kamyonetin ise ateş aldığı belirtildi. - ALABAMA
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