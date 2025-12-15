ABD\'de bombalı terör saldırısı engellendi: 4 gözaltı

ABD'de yılbaşı gecesi büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü. FBI, Los Angeles ve Orange County'deki dört aşırı solcu grup üyesini, ICE hedef alarak bombalı saldırılar düzenlemeyi planlarken gözaltına aldı.

ADALET BAKANI AÇIKLADI

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, FBI'ın California eyaletinde yer alan Los Angeles ve Orange County bölgelerinde ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) personeline ve araçlarına yönelik bombalı terör saldırısı planlayan dört kişiyi gözaltına aldığını açıkladı. Bondi, operasyonla korkunç bir terör planının engellendiğini duyurdu.

PLANIN DETAYLARI

Yetkililerin aktardığına göre, aşırı solcu, hükümet karşıtı ve anti-kapitalist bir grup olan Turtle Island Liberation Front, yılbaşı gecesi Los Angeles'ta bir dizi hedefe saldırmayı planlıyordu. Plan kapsamında ICE ajanları ve araçları da hedef alınacaktı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla bağlantılı olarak Audrey Illeene Carroll, Zachary Aaron Page, Dante Gaffield ve Tina Lai adlı dört kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, komplo kurmak ve kayıtsız yıkıcı cihaz bulundurmakla suçlanıyor.

OPERASYON MİDNİGHT SUN

FBI tarafından ortaya çıkarılan saldırı planına göre, grup Los Angeles bölgesinde yılbaşında gece yarısı beş farklı noktaya patlayıcı cihazlar yerleştirmeyi planlıyordu. Şüpheliler saldırıya "Operasyon Midnight Sun" adını vermiş, el yapımı bombaları 12 Aralık'ta Mojave Çölü'nde denemeyi planlamıştı.

Yetkililer, FBI'ın patlayıcı cihazları tamamlamadan şüphelilere müdahale ettiğini belirtti. Operasyon sayesinde olası bir felaket önlenmiş oldu.