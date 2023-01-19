ABD'de eşcinsel evli çiftin evlat edindikleri iki çocuğu istismar ettiği belirlendi - Son Dakika
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ABD'de eşcinsel evli çiftin evlat edindikleri iki çocuğu istismar ettiği belirlendi

19.01.2023 16:48
ABD'de eşcinsel evli çiftin evlat edindikleri iki çocuğu istismar ettiği belirlendi

ABD'nin Georgia eyaletinde eşcinsel bir çiftin, evlat edindikleri iki erkek çocuğu istismar ettiği ortaya çıktı.

ABD'nin Georgia eyaletinde eşcinsel bir çiftin, evlat edindikleri iki erkek çocuğu istismar ettiği ortaya çıktı.
Soruşturma sürecini takip eden muhafazakar internet sitesi ve radyo haber servisi Townhall, evli eşcinsel çiftin yargılandığı davada iddianamenin kopyasına ulaştı.
Mal varlıklarına el konulan çiftin, en az 9 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya ilişkin iddianame, evli iki erkeğin evlat edindikleri çocukları nasıl istismar ettiklerine ilişkin detayları ortaya çıkardı.
Geçen yıl temmuzda Georgia eyaletinde gözaltına alınan çift hakkında hazırlanan 17 maddelik iddianamede, çiftin evlat edindiği şu an 9 ve 11 yaşlarındaki çocukları yaklaşık 4 yıldır istismar ettiği belirtildi.
İddianamede ayrıca çiftin, çocukları popüler sosyal medya platformları üzerinden, Atlanta bölgesinde bir fuhuş çetesine sattığı bilgisi yer aldı.
Mahkemeye sunulan deliller arasında, çocukların istismarına ilişkin 100'den fazla fotoğraf, pedofili çetesi üyeleri ile yapılan telefon görüşmesi kayıtları ve çocukların istismarını belgeleyen adli tıp raporları yer aldı.
Konuya ilişkin Townhall'a konuşan çiftin akrabaları, çocukları evlat edindikten yaklaşık 1 yıl sonra eşcinsel çiftin "müsrif bir hayat tarzı" sürdürmeye başladığını ifade etti.
Öte yandan çiftin evlat edinme taleplerinin, ilgili kurumca "hızlı şekilde" kabul edildiği belirtiliyor.
Georgia'nın Oxford şehrinde yaşayan hükümet çalışanı 33 yaşındaki William Dale Zulock ve 35 yaşındaki eski bankacı Zachary Jocoby Zulock, temmuzda polisin evlerinde çocuk pornosu indirdiklerine ilişkin ihbar almasının ardından gözaltına alınmıştı.
27 Temmuz 2022'de yaşadıkları konutta yapılan aramada, çocuklara cinsel tacizde bulunduklarını belgeleyen kanıtlara ulaşılması üzerine çift tutuklanmıştı.
Eşcinsel çifte fiili livata, çocuk tacizi, çocukların ağır cinsel istismarı ve reşit olmayanları fuhuşa zorlama suçlamaları yöneltilmişti.
William, 11 yaşındaki oğlunu istismar ettiğini, Zachary ise çocukların kayıt altına alınan pornografik görüntülerini paylaştığını itiraf etmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel ABD'de eşcinsel evli çiftin evlat edindikleri iki çocuğu istismar ettiği belirlendi - Son Dakika

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