ABD'de geçirdiği kaza sonucu beyin kanaması geçiren Türk öğrenci için seferber olundu - Son Dakika
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ABD'de geçirdiği kaza sonucu beyin kanaması geçiren Türk öğrenci için seferber olundu

07.03.2022 22:35
ABD'de geçirdiği kaza sonucu beyin kanaması geçiren Türk öğrenci için seferber olundu

NEW ABD'de 3 Mart Perşembe günü trafik kazası sonucu beyin kanaması geçiren Türk öğrenci Merve Cihan için Türk Amerikan toplumu ve Türk yetkililer seferber oldu.

NEW ABD'de 3 Mart Perşembe günü trafik kazası sonucu beyin kanaması geçiren Türk öğrenci Merve Cihan için Türk Amerikan toplumu ve Türk yetkililer seferber oldu.

New Jersey eyaletinin Edgewater semtinde geçen hafta araç çarpması sonucu beyin kanaması nedeniyle riskli bir ameliyat geçiren 26 yaşındaki Türk öğrenci için tedavi ve diğer masrafları dolayısıyla Türk toplumu yardım kampanyası başlattı.

Merve'nin düne kadar uyutulduğunu, bugün itibarıyla uyandırılarak normal solunum cihazına bağlandığını belirten arkadaşı Ender Güneş, genç kızın durumunun ciddiyetini koruduğunu, aylar alabilecek tedavisinin çok masrafları bir süreç olacağını vurguladı.

Güneş, Merve'nin halen yüzde 85'i çalışmayan beyin fonksiyonlarının yerine gelmesi için "ailesinden bir kişinin yanında olması zorunluluğu" üzerine annesinin acilen Türkiye'den gelmek zorunda kaldığını, masraflar için başlatılan kampanyaya Türk Amerikan toplumunun desteğinin "çok sevindirici düzeyde" olduğunu ifade etti.

Türk öğrencinin annesi Kadriye Cihan da bu süreçte resmi işlemler ve diğer gerekli her türlü yardımı yapan Türk Dışişleri Bakanlığı ve New York Başkonsolosluğu yetkilerinin desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ABD'ye yaklaşık 6 ay önce İngilizce öğrenmek için gelen Türk öğrenci için GoFoundMe platformu üzerinden başlatılan yardım kampanyasının bilgilendirme kısmında, "Tedavi süresince Merve'nin annesi için hastaneye yakın bir ev tutabilmek ve uzun süreli diğer giderler için sizlerden maddi destek talep ediyoruz. Yardımlarınızı ve en önemlisi dualarınızı esirgemeyin." ifadeleri kullanıldı.

Olay

Merve Cihan'a 3 Mart Perşembe günü Edgewater'da market alışverişinden evine dönerken yaya geçidinde hız sınırının üzerinde seyreden bir araç çarpmıştı.

Görgü tanıklarına göre, genç kıza yüksek hızla vuran aracın ön kaportasında hızlı çarpma sonucu göçme meydana gelmişti.

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Kaynak: AA

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