- ABD'de göstericilerin üzerine araç sürüldü: 2 yaralı - Son Dakika

- ABD'de göstericilerin üzerine araç sürüldü: 2 yaralı

- ABD'de göstericilerin üzerine araç sürüldü: 2 yaralı ABD'nin Seattle kentinde Floyd cinayetini protesto eden grubun üzerine bir kişi aracını sürdü.

- ABD'de göstericilerin üzerine araç sürüldü: 2 yaralı

Son Dakika: Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Henry Onyekuru, resmen Galatasaray'dan ayrıldı
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
TBMM Başkanlığı, gazeteci Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusunda bulundu

SEATTLE - ABD'nin Seattle kentinde Floyd cinayetini protesto eden grubun üzerine bir kişi aracını sürdü. Kazada 2 kadın ağır şekilde yaralandı.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor. Washington eyaletine bağlı Seattle kentindeki Olive Way yolunda dün gece "Black Lives Matter" (Siyahilerin Hayatı Önemlidir) protestosu sırasında bir sürücü aracını protestocuların üzerine sürdü. Kazada 2 kadın ağır şekilde yaralandı.

O anlar kameraya yansıdı

Sürücünün, protestocular tarafından araçlar ile kapatılan yola hızlı bir şekilde girerek yolda bulunan 2 kadına çarptığı ve 2 kadının metrelerce havaya uçtuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Washington Eyalet Devriyesi Yüzbaşı Ron Mead, yaptığı açıklamada aracın polis tarafından durdurulduğunu ve 27 yaşındaki saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. Mead, kazada 24 ve 32 yaşlarında 2 kadının ağır yaralandığını, 1'inin hayati tehlikesi bulunduğunu açıkladı. Yüzbaşı Mead, saldırganın birden fazla ağır suç ile karşı karşıya olduğunu aktarırken, saldırı ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Mead, "Otoyollar protestolar için güvenli yerler değildir. Umarım bu trajik kaza herkese ders olur" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Seattle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 19:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - ABD'de göstericilerin üzerine araç sürüldü: 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika

14:18 Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 12:22 Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı 11:53 En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:46 Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:15 Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı 09:14 Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu 04:37 Bodrum'da iki kişinin uyurken öldürülmesi sonrasında jandarma alarma geçti 04:18 Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
TBMM Başkanlığı, gazeteci Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusunda bulundu
18:35
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
18:12
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
18:11
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
17:30
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
16:13
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
15:29
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
15:28
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
15:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 19:48:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - ABD'de göstericilerin üzerine araç sürüldü: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]