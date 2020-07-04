- ABD'de göstericilerin üzerine araç sürüldü: 2 yaralı - Son Dakika

- ABD'de göstericilerin üzerine araç sürüldü: 2 yaralı

SEATTLE - ABD'nin Seattle kentinde Floyd cinayetini protesto eden grubun üzerine bir kişi aracını sürdü. Kazada 2 kadın ağır şekilde yaralandı.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor. Washington eyaletine bağlı Seattle kentindeki Olive Way yolunda dün gece "Black Lives Matter" (Siyahilerin Hayatı Önemlidir) protestosu sırasında bir sürücü aracını protestocuların üzerine sürdü. Kazada 2 kadın ağır şekilde yaralandı.

O anlar kameraya yansıdı

Sürücünün, protestocular tarafından araçlar ile kapatılan yola hızlı bir şekilde girerek yolda bulunan 2 kadına çarptığı ve 2 kadının metrelerce havaya uçtuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Washington Eyalet Devriyesi Yüzbaşı Ron Mead, yaptığı açıklamada aracın polis tarafından durdurulduğunu ve 27 yaşındaki saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. Mead, kazada 24 ve 32 yaşlarında 2 kadının ağır yaralandığını, 1'inin hayati tehlikesi bulunduğunu açıkladı. Yüzbaşı Mead, saldırganın birden fazla ağır suç ile karşı karşıya olduğunu aktarırken, saldırı ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Mead, "Otoyollar protestolar için güvenli yerler değildir. Umarım bu trajik kaza herkese ders olur" dedi.