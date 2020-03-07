ABD'de Grand Princess gemisinde 21 kişide korona virüsü belirlendi - Son Dakika

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kaliforniya eyaleti açıklarına demirleyen Grand Princess isimli lüks yolcu gemisinde bulunan 21 kişide korona virüsünün tespit edildiğini açıkladı.



ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Grand Princess isimli lüks yolcu gemisinde bulunan 21 kişide korona virüsü testinin pozitif olduğunu açıkladı. Pence bu kişilerin 19'unun mürettebat üyesi, diğer 2 kişinin ise yolcu olduğunu belirtti. Pence ayrıca, virüsün varlığının onaylanmasından sonra, ABD sağlık yetkililerinin geminin ticari olmayan bir limana yönlendirileceğini ve gemide bulunan herkesin tek tek testten geçirileceğini söyledi.



Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'la birlikte Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) Atlanta'daki merkezini ziyaret etti. Trump burada yaptığı açıklamada, "Bir hastalığın ne zaman ortaya çıkacağı bilinemez. Ama biz her duruma karşı hazırlıklıyız. Seyahat başta olmak üzere birçok konuda insanlar rahat davranmalı. Paniğe gerek yok. Korona virüs, tıpkı grip gibi, fiziksel olarak zayıf olan yaşlı insanları öldürüyor" ifadelerini kullandı.



"Başkan değil doktor olmalıydım"



Hastalığı hafif atlatan kişilerin istatistiklere dahil edilmediğini bu nedenle de korona virüs kaynaklı ölüm oranlarının yüksek çıktığını belirten Trump, "İyileşenleri görmüyoruz. Bu insanları hesaba katarsak, istatistikler daha iyi çıkacaktır. Çünkü birçok kişi de iyileşiyor" dedi. Virüs hakkında çok bilgi sahibi olduğu belirten Trump, "Doğal bir yeteneğim var. Belki de başkan değil de doktor olmalıydım" ifadelerini kullandı.



Pensilvanya'da okullar tatil edildi



ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Bucks County'de korona virüs nedeniyle beş okul tatil edildi. Pensilvanya Valisi Tom Wolf, Delaware County ve Wayne County'de iki korona virüsü vakası saptandığını, bu kişilerin evlerinde karantinaya alındığını açıkladı. Ayrıca, Bucks County'de tatil edilen 5 okulla ile ilgili eyalet sağlık uzmanlarının durumu yakından takip ettiklerini belirtti.



Bir virüslü 2 ila 4 kişiye bulaştırıyor



Korona virüsüyle mücadele kapsamında, Ulusal Bölge ve Kent Sağlık Görevlileri Derneği Başkanı George Roberts, Washington'da bir basın toplantısı düzenledi. Roberts, virüsten etkilenen bir kişinin hastalığı 2 ila 4 kişiye bulaştırabildiğini vurguladı. Roberts, korona virüsünde ölüm oranlarının normal gripten yüzde 3,4 yüksek olduğunu belirtti. ABD'de vaka sayısı ise 200'ü geçti. - WASHINGTON