ABD\'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD Temsilciler Meclisi'nin onayının ardından ABD Başkanı Donald Trump da federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını imzaladı, ülke tarihinin en uzun süreli kapanması sona erdi.

Federal kurumların çoğuna 30 Ocak'a kadar, bazı federal kurumlara ise mali yıl boyunca finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde 209'a karşı 222 oyla kabul edildi. Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyelerinden 2'sinin karşı çıktığı tasarıya, Demokrat üyelerden ise 6 "evet" oyu geldi.

Tasarı, bu oylamanın ardından imzalaması için ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına gitti. Beyaz Saray'da tören düzenleyen Trump bütçe tasarısına imza attı ve 43 gündür kapalı olan federal hükümet açıldı,

DEMOKRATLARI HEDEF ALDI

Donald Trump törende yaptığı açıklamada, ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanmasından Demokratları sorumlu tutarken, "Bugün ülkemiz için harika bir gün, artık yeniden işe koyulabiliriz." yorumunu yaptı.

Geçici bütçenin, hükümeti tüm mali yıl için finanse etmediğini, Demokratların birkaç ay sonra yeniden hükümetin kapanmasına yol açabileceklerini ifade eden Trump, Kongre'de "filibuster" olarak bilinen ve herhangi bir oylamanın yapılmasını engellemeye yönelik süresiz konuşma hakkının sona erdirilmesi gerektiğini de savundu.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde çıkarılan ve düşük gelirli herkese sağlık sigortası imkanı sağlayan "Obamacare" sisteminin sadece sigorta şirketlerine yaradığını ve vatandaşların lehine çalışmadığını savunan Trump, bu sistemde sigorta şirketlerine aktarılan milyarlarca dolar paranın doğrudan vatandaşlara verilmesini önerdi.

TARİHİ REKOR

ABD'de Kongre, yeni mali yıl başlamadan önce federal hükümeti finanse edecek geçici bütçe tasarısını onaylamayınca hükümet 1 Ekim'de kapanmıştı. Harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar faaliyetlerine ara verirken; bu, ülke tarihinin en uzun süreli kapanması olmuştu. Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, kapanmanın 40. gününe girdiği pazar günü hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçede uzlaşmıştı.

Demokrat senatörlerin sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılmasının garanti edilmesi şartından geri adım atması, hükümetin açılmasının önünü açmıştı.

Tasarı, pazartesi gecesi yapılan Senato oylamasında da 40'a karşı 60 oyla kabul edilmişti.