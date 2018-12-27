Son Dakika Haberleri: ABD'de İşsizlik Başvuruları 216,000 Kişiye Düştü

ABD'de İşsizlik Başvuruları 216,000 Kişiye Düştü

53 dakika önce

ABD'de 22 Aralık'ta sona eren haftada işsizlik sigortası başvurusu yapanlar, bir önceki haftaya göre 1.000 kişi azalarak 216 bin kişiye geriledi.

ABD'de İşsizlik Başvuruları 216,000 Kişiye Düştü, System.String[]
ABD'de 22 Aralık'ta sona eren haftada işsizlik sigortası başvurusu yapanlar, bir önceki haftaya göre 1.000 kişi azalarak 216 bin kişiye geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, dört haftalık hareketli ortalamaya göre 22 Aralık haftasında işsizlik sigortası bayvuruları 4,750 azalarak 218 bin seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik sigortasından yararlanmaya devam edenlerin sayısı da 15 Aralık haftasında 4 bin azalarak 1 milyon 701 bin kişi olarak belirlendi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:34 Kaynak: DHA

Aralık, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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