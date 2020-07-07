ABD'de kadın protestoculara çarpan sürücü için 1,2 milyon dolar kefalet talep edildi - Son Dakika

ABD'de kadın protestoculara çarpan sürücü için 1,2 milyon dolar kefalet talep edildi

ABD'nin Seattle kentinde, hafta sonu aracını protestocu grubun üzerine sürerek bir kadının ölümüne, diğer bir kadının da ağır yaralanmasına neden olmakla suçlanan sürücü için 1,2 milyon dolar kefalet ücreti kararlaştırıldı.

ABD'nin Seattle kentinde, hafta sonu aracını protestocu grubun üzerine sürerek bir kadının ölümüne, diğer bir kadının da ağır yaralanmasına neden olmakla suçlanan sürücü için 1,2 milyon dolar kefalet ücreti kararlaştırıldı.

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Yargıç, ırkçılığı ve polis şiddetini protesto eden bir grup göstericinin eylem yaptığı kapalı yolda araç sürmek ve iki protestocuya çarpmakla suçlanan Dawit Kelete için 1,2 milyon dolar kefalet belirledi.

Öte yandan King County Savcılık Ofisi, sanık hakkındaki iddianame için emniyetten gerekli ek bilgilerin beklendiğini ifade etti.

Savcılık Sözcüsü Casey McNerthney, "Kelete hakkında çarşamba öğleden sonra suçlama kararı bekleniyor." dedi.

Kelete'nin avukatı John Henry Browne, olayın "korkunç bir kaza" olduğunu ve kasıt bulunmadığını savundu.

Olayın hiçbir siyasi maksadının olmadığını söyleyen Browne, "Müvekkilim gözyaşları içinde. Çok pişman. Büyük suçluluk duyuyor." ifadesini kullandı.

Kelete'nin Eritre asıllı siyahi ABD vatandaşı olduğunu kaydeden Browne, müvekkilinin ailesiyle Seattle'da yaşadığını ve çok dindar bir aileden geldiğini dile getirdi.

Washington Eyaleti Polis Devriye Şefi Ron Mead, 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 27 yaşındaki sürücünün, aracını protestocu grubun üzerine sürdüğünü ve iki eylemci kadını yaraladığını söylemişti.

Polis şefi, şüphelinin gözaltına alındığını ve bunun "kasıtlı saldırı" olup olmadığının araştırıldığını aktarmıştı.

Protestolar, ülke geneline sıçramıştı

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle bastırması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

Bir grup eylemci geçen hafta Seattle Belediyesini işgal etmiş ve binaya "Seattle Özerk Bölgesi" tabelası asmıştı.

Polis, işgali sürdüren eylemcilere çarşamba günü müdahale ederek binadan çıkarmıştı.

Bunun üzerine eylemciler, bina yakınındaki otoyolun girişini araçlarıyla kapatarak eylemlerini sürdürüyordu.

Amerika Birleşik Devletleri, Seattle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de kadın protestoculara çarpan sürücü için 1,2 milyon dolar kefalet talep edildi - Son Dakika
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