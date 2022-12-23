ABD'yi kar fırtınası vurdu! 3 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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ABD'yi kar fırtınası vurdu! 3 kişi yaşamını yitirdi

24.12.2022 00:22

ABD'de etkili olan kar fırtınası nedeniyle 1 milyondan fazla vatandaş elektriksiz kalırken 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

ABD'de başlayan kar fırtınası ülkenin doğusunun tamamında, batısının ise iç kesimlerinde yoğun kar yağışı, şiddetli rüzgar ve dondurucu soğuklarla etkili oluyor. ABD Ulusal Meteoroloji Servisi son derece tehlikeli bir kar fırtınasının ülkedeki 200 milyondan fazla kişiyi, ülke nüfusunun yüzde 60'ını etkilediğini açıklayarak vatandaşlara önlem almaları çağrısında bulundu.

ŞİDDETİNİ ARTIRACAK

Zorlu hava şartları nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde ulaşım neredeyse imkansız hale gelirken, Noel kutlamalarından 1 gün önce 4 bin 500'den fazla uçuşun iptal edildiği ya da ertelendiği ifade edildi. Şiddetli fırtına şartları nedeniyle ülkede 3 kişi hayatını kaybetti. Kentucky eyaletinde fırtına sebebiyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ölürken, 1 kişinin ise yetersiz barınma şartlarından dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.

ŞİDDETİNİ ARTIRACAK

Yaşanan kış fırtınasının şiddetini artırarak "Bomba Siklonu'na" dönüşeceği ve Kategori 2 fırtına seviyesiyle eşdeğer olacağı bildirilirken, önümüzdeki pazar gününe kadar etkisini sürdüreceği belirtiliyor. - NEW YORK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa ABD'yi kar fırtınası vurdu! 3 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'yi kar fırtınası vurdu! 3 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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