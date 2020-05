ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 90 bin 978 yükseldi - Son Dakika

ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 865 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ülkede ölü sayısı 90 bin 978'e yükseldi.



ABD'de yeni tip korona virüs salgını nedeniyle 865 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 90 bin 978'e ulaştı. Ülkede toplam vaka sayısı ise 19 bin 891 artışla 1 milyon 527 bin 664'e yükseldi.



ABD'de salgından en çok etkilenen eyalet olan New York'ta vaka sayısı bin 748 artışla 359 bin 847, ölü sayısı 191 artışla 28 bin 325'e yükseldi. New York'un ardından en fazla vakanın görüldüğü New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 366'ya, vaka sayısı ise 148 bin 197'ye ulaştı. En fazla vakanın görüldüğü eyalet sıralamasında üçüncü sırada yer alan Illinois'de Covid-19 vaka sayısı 94 bin 191 olarak kayıtlara geçerken, 4 bin 177 kişi hayatını kaybetti. Massachusetts eyaletinde vaka sayısı 86 bin 10'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 797'ye yükseldi. California eyaletinde vaka sayısı 80 bin 256'e, ölü sayısı 3 bin 289'a yükseldi. Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 65 bin 816 olurken, virüse bağlı can kaybı sayısı 4 bin 503'e yükseldi. Michigan'da vaka sayısı 51 bin 142'ye ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 891 olarak açıklandı. - WASHINGTON