ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 9 bin 683'e yükseldi - Son Dakika

ABD'de son 24 saatte bin 165 kişinin korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 9 bin 683'e ulaştı.



Dünya genelinde en fazla korona virüsü vakasına sahip ülke olan ABD'de bilanço artıyor. John Hopkins Üniversitesi tarafından yayınlanan son verilere göre, ülkede bin 165 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 9 bin 683'e yükseldi. Salgının en çok görüldüğü New York'ta Vali Andrew M. Cuomo, 599 hastanın daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülke genelinde 25 bin 316 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 338 bin 95'e ulaştığı açıklandı.



Yayınlanan verilere göre 17 bin 727 kişinin iyileştiği belirtilirken, hastalananlar arasında ölüm oranı ise her 100 kişide 3 olarak aktarıldı.



Hastanelerde ekipman ve solunum cihazı sıkıntısı yaşanıyor



ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Jerome M. Adams yaptığı açıklamada, "Bu hafta birçok Amerikalının yaşamında en zor ve en üzgün geçen hafta olacak" dedi.



Kamu Sağlığı Dairesi Başkanlığı Ofisi tarafından yayınlanan Baş Müfettiş Yardımcısı Christi A. Grimm'in hazırladığı bağımsız raporda ise, hastanelerde koruyucu ekipman bulmaktan hastalara solunum cihazı temin etmeye kadar birçok noktada personelin çabasına rağmen sorun yaşandığı ifade edildi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın sıtma hastalığı için kullanılan 'Hidroksiklorokin' ilacının test edildiğini söylemesine rağmen ülkede henüz ilacın işe yaradığını gösteren kesin bir kanıya varılmış değil. Ebola için geliştirilmiş olan ve MERS ile SARS virüslerinde de etkili olduğu görülen Remdesivir ilacının korona virüsü üzerinde de etkilerinin araştırıldığı belirtildi.



Ülkede 50'nin üzerinde kurum aşı ve tedavi bulmak için çalışmalarını sürdürürken, Ulusal Alerji ve Salgın Hastalıklar Direktörü Dr. Anthony Fauci, bir aşı geliştirilebilse bile bunun 12 ila 18 ay sürebileceğini belirtmiş ve ilaç bulunsa bile 1 sene içinde herkes için yeterli adet üretilmesinin zor olduğunu ifade etmişti. - WASHINGTON