ABD'de koronadan ölenlerin sayısında artış yaşanıyor - Son Dakika

ABD'DE SALGINDA SON DURUM

ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısındaki hızlı artış devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 755 bin 280 artarak 62 milyon 313 bin 787 olarak kayıtlara geçti. Ülkede 2 bin 822 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle korona virüs kaynaklı can kaybı sayısı 842 bin 322'ye çıktı.

Ülkede Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 79,2'sine en az bir doz, yüzde 66,6'sına iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 36,7'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

KANADA AŞISIZLARDAN SAĞLIK VERGİSİ ALACAK Kanada'nın en kalabalık 2'nci eyaleti olan Quebec'de uygulamaya girecek olan yeni kararla birlikte, Covid-19 aşısı yaptırmayan kişilerden yeni bir "sağlık vergisi" alınacak. Aşılanmamış kişilerden 100 kanada doları, yaklaşık bin 102 lira alınacak. Yeni karar, sağlık sorunları sebebiyle aşı olamayan kişileri kapsamayacak. Eyalet nüfusunun sadece %10'unun aşılanmamış olmasına rağmen yoğun bakım servislerindeki doluluk oranı yaklaşık yüzde 50 seviyelerinde. Öte yandan geçen ay Quebec'de, personel sıkıntısının sağlık hizmetlerini engellemesini önlemek için bazı çalışanların Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasına rağmen çalışmaya devam etmek zorunda olduğu öğrenilmişti.