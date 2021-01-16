ABD'de Kovid-19'a karşı aşılamada "öncelik" tartışmaları sürüyor - Son Dakika

ABD'de Kovid-19'a karşı aşılamada "öncelik" tartışmaları sürüyor

16.01.2021 00:11
ABD'de Kovid-19'a karşı aşılamada

NEW ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlatılan aşı çalışmalarının dağıtımı ve aşılamada önceliğin kime verilmesi gerektiği konusundaki farklı yaklaşımlar kafa karışıklığına sebep oldu.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlatılan aşı çalışmalarının dağıtımı ve aşılamada önceliğin kime verilmesi gerektiği konusundaki farklı yaklaşımlar kafa karışıklığına sebep oldu.

Ülkenin 28 eyaletinde devam eden aşı çalışmalarıyla ilgili federal yetkililer ile lokal yönetimler arasında yaşanan görüş farklılıkları bazı bölgelerdeki aşılama çalışmalarını yavaşlatırken aşının öncelikli olarak kimlere yapılması gerektiği konusunda da fikir ayrılığı yaşandı.

New York Times gazetesinin yaptığı araştırmaya göre, en az 32 eyalet aşılama planlarını, polis, öğretmen, market çalışanı ve iş başında virüse maruz kalma riski taşıyanları kapsayacak şekilde genişletti.

Eyaletlerin farklı tutumları aşılama çalışmalarını olumsuz etkiledi

Eyaletlerin çoğunun sadece kritik durumdaki yaşlıların değil, 65 yaş üzerindeki herkes için aşı önceliğini duyurması üzerine, önceden bilgilendirilmeyen yaşlı vatandaşlar, nereye kayıt yaptıracakları ve hangi merkezde aşı olabilecekleri konusunda problem yaşadı.

Georgia Kuzeybatı Sağlık Departmanı Sözcüsü Logan Boss, yaşlıların aşı merkezine ulaşması öncesinde, randevu alabilme konusunda zorluk ve hayal kırıklığı yaşayabildiğini belirttiği süreci, "Bize ulaşan aşı miktarı çok sınırlı oluyor, elimize ulaşıncaya kadar da ne kadar doz aşının geleceğini bilmemek planlamayı zorlaştırıyor." sözleriyle özetledi.

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, 8 Ocak cuma günü yaptığı açıklamada eyaletleri aşılama konusunda esnek olmaya teşvik etmiş, "Elinizde bir doz aşı varsa bekletmeden yapın, öncelik konusunda çok katı olmayın." ifadelerine yer vermişti.

New Jersey'de sigara içenlere aşı önceliği

New Jersey eyalet yetkililerinin koronavirüs aşısı yapılacak gruplara, 65 yaş üstü ile birlikte, "tıbbi rahatsızlıklar" maddesini gerekçe göstererek sigara içenleri de dahil etmesi tepkilere neden oldu.

Alınan karar gereği, 14-64 yaş aralığındaki sigara kullanan herkesin öğretmenlerden veya toplu taşıma çalışanlarından daha önce aşı yaptırabilmesinin önü açılmış oldu.

Eyalet Sağlık Komiseri Judith Persichilli, "Sigara içmek sizi covid-19 için önemli bir risk ve olumsuz bir sonuçla karşı karşıya bırakıyor." sözleri ile kararı savunurken, sağlık çevreleri tarafından, sigara içmenin böyle bir ayrıcalığı getirmemesi gerektiğine ancak solunum rahatsızlığı çeken bir sigara kullanıcısına öncelik tanınmasının anlaşılabilir olabileceğine vurgu yapıldı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) raporunda, bugüne kadar 10 milyondan fazla kişiye birinci doz Kovid-19 aşısı yapıldığı, eyaletlere dağıtılan aşı miktarının ise 31 milyon dozdan fazla olduğu kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Sigara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'a karşı aşılamada 'öncelik' tartışmaları sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Vaka ve ölüm sayıları kontrolden çıkan İngiltere, ülkeye giriş-çıkışları kapatıyor '2021 Yılı Yatırım Programı' Resmi Gazete'de yayımlandı! En çok ödeneği ulaştırma-haberleşme ve eğitim sektörü aldı Türkiye'nin Kovid-19 aşı programındaki başarısı dünya gündeminde TRT spikerinden sosyal medyaya bomba gibi düşen Mesut Özil sorusu Arınç'tan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili açıklama: Bu kişileri azmettirenler asli failler gibi yargılanmalı Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı 8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz
"Karımı ve çocuğumu öldürdüm" diyerek asılsız ihbarda bulunan kişi gözaltına alındı         
23:26
Son Dakika: WhatsApp'tan geri adım! Tepki çeken gizlilik sözleşmesi 3 ay ertelendi Son Dakika: WhatsApp'tan geri adım! Tepki çeken gizlilik sözleşmesi 3 ay ertelendi         
22:57
Davutoğlu'ndan saldırıya uğrayan Özdağ'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Ameliyat olacak Davutoğlu'ndan saldırıya uğrayan Özdağ'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Ameliyat olacak         
22:41
Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile 4 yıllık anlaşmaya vardı Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile 4 yıllık anlaşmaya vardı         
22:17
Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu         
21:40
Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor         
19:47
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi         
18:24
Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum         
17:10
Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi         
15:57
Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi         
13:38
Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı         
13:23
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz         
11:20
Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar         
10:57
Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz         
10:46
Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2021 00:21:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de Kovid-19'a karşı aşılamada "öncelik" tartışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei