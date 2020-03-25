ABD'de Kovid-19 nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19 nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti - Son Dakika

ABD'de Kovid-19 nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti

53 dakika önce

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir Türk'ün hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'de Kovid-19 nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti, System.String[]

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir Türk'ün hayatını kaybettiği bildirildi.

Pennsylvania'nın Allentown kasabasında yaşayan B.G. adlı 44 yaşındaki bir kadının, yaklaşık 2 hafta önce pozitif çıkan test sonuçlarından sonra geçen hafta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

AA muhabirinin görüştüğü B.G'nin babası N.G., 2012 senesinde kızının zatürre geçirdiğini kaydederek, virüsle ilgili hastalık belirtileri görülünce önce evde 5 gün tedavi gördüğünü, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldığını söyledi.

N.G, hastanede tedavi gören kızının bir süre sonra hayata gözlerini yumduğunu aktardı.

N.G., karantinada tutulan ailenin diğer fertlerinin durumlarının şu an iyi olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Türklerin en yoğun yaşadığı New Jersey'nin Paterson kasabasında da iki Türk'ün Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Pennsylvania, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:08 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı Trump, hayatın 12 Nisan'daki Paskalya'ya kadar normale dönmesini istiyor Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler
4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı 4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı         
17:11
Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal koronavirüs testine girdi, Yusuf Günay 24 saat hastanede tutulacak Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal koronavirüs testine girdi, Yusuf Günay 24 saat hastanede tutulacak         
16:56
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti         
16:35
Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu         
16:18
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var         
14:39
Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu         
14:10
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur         
13:33
Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi         
13:16
PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak         
12:58
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı         
12:31
Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı         
12:30
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı         
11:22
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 03:01:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de Kovid-19 nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]