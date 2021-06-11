ABD'de milyarder iş adamlarının vergi kayıtlarının sızdırılması tartışmalara yol açtı - Son Dakika

ABD'nin bazı önde gelen bazı iş adamlarının vergi kayıtlarının araştırmacı gazetecilik kuruluşu Pro Republica tarafından yayınlanması, kişisel verilerin korunması ve vergi politikasıyla ilgili tartışmalara yol açtı.

Kongre'deki bir grup Cumhuriyetçi senatör ve Temsilciler Meclisi üyesi, gizli olması gereken ABD Ulusal Gelirler İdaresi (IRS) kayıtlarının sızdırılmasıyla ilgili, sorumlular hakkında adli soruşturma başlatılmasını talep etti.

Kongre'nin Cumhuriyetçi üyeleri, Hazine Bakanlığına yolladıkları mektupta, "Vergi mükelleflerinin özel ve gizli bilgilerini muhafaza eden federal kurumlara güveni tam olmalıdır. Ne yazık ki, Amerikan vatandaşlarının kişisel ve gizli bilgilerine erişimi olan bazı kamu görevlilerinin, korunması gereken bu bilgileri siyasi amaç için suiistimal ettiği anlaşılmaktadır. Hazine ve IRS, çok sayıda Amerikalının vergi bilgileri ve ödemelerini uygunsuz şekilde paylaşarak federal kanunları ihlal eden tüm kişileri hesap vermeye zorlamalıdır." ifadelerine yer verdi.

IRS Başkan Yardımcısı Douglas O'Donnell, konuyla ilgili Temsilciler Meclisi komisyonuna verdiği ifadede, kurumun meseleyi Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve bölge savcılığına intikal ettirdiğini belirterek, "Gizli vergi bilgilerine erişilmesi de bunların açıklanması da suçtur. Ne olduğunu derhal bilmek istiyoruz." dedi.

Öte yandan Demokrat Partili siyasetçileri ise sızıntıların kendisinden daha çok içeriği, milyarder iş adamlarının kazançlarına oranla az vergi vermesine yol açan vergi düzenlemeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vergi sistemimiz, çalışan aileler gibi servetlerini gelirlerinden elde etmeyen milyarderin lehine işliyor. Çok sayıda kanıt ortada. Ultra-zenginlerin nihayet kendi paylarını ödemesi için Amerika'da servet vergisi koymanın vakti geldi." ifadelerini kullandı.

Pro Republica tarafından 8 Haziran'da yayımlanan vergi kayıtları, aralarında Amazon'un sahibi Jeff Bezos, Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, yatırımcılar Warren Buffet ve George Soros'un olduğu ABD'nin en zengin iş adamlarının servetlerine kıyasla çok az gelir vergisi ödediklerini, bazı yıllarda hiç vergi ödemedikleri ortaya koymuştu. Sızıntılar, ABD'nin en zengin 25 kişisinin, karmaşık "vergiden kaçınma" düzenlemeleri sayesinde çoğu çalışandan daha az gelir vergisi ödediğini göstermişti.