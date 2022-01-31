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ABD'de Moderna'nın Kovid-19 aşısına tam onay verildi - Son Dakika

ABD'de Moderna'nın Kovid-19 aşısına tam onay verildi

31.01.2022 20:48
ABD'de Moderna'nın Kovid-19 aşısına tam onay verildi

NEW ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın Kovid-19 aşısının kullanımına tam onay verdiğini duyurdu.

NEW ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın Kovid-19 aşısının kullanımına tam onay verdiğini duyurdu.

FDA'dan yapılan açıklamada, Moderna'nın Kovid-19 aşısı üretim süreciyle ilgili tüm incelemelerin yapıldığı belirtilerek, "Halk, bu aşının FDA'nın katı bilimsel standartlarına uygun olarak onaylandığından emin olabilir." ifadesi kullanıldı.

Massachusetts eyaleti merkezli Moderna şirketinden yapılan açıklamada da tam onaylı Kovid-19 aşısının bundan sonra Spikevax markası altında pazarlanacağı kaydedildi.

ABD Hastalık Koruma ve Önleme Merkezleri (CDC) kayıtlarına göre, ülkede şu ana kadar 204 milyondan fazla kişiye Moderna aşısı uygulandı.???????

FDA, Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı için Aralık 2020'de acil kullanım onayı vermişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Moderna'nın Kovid-19 aşısına tam onay verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Moderna'nın Kovid-19 aşısına tam onay verildi - Son Dakika
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