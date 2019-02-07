Son Dakika Haberleri: ABD'de Müslüman İdam Mahkumu İçin İmam Görevlendirilmesi Tartışması

ABD'de Müslüman İdam Mahkumu İçin İmam Görevlendirilmesi Tartışması

51 dakika önce

ABD'de federal temyiz mahkemesi, Alabama eyaletinin, infaz odasında papaz yerine imam görevlendirmeye izin vermeyerek Müslüman bir mahkumun haklarını ihlal edip etmediğine hükmetmek için idamı durdurdu.

ABD'de Müslüman İdam Mahkumu İçin İmam Görevlendirilmesi Tartışması, System.String[]
ABD'de federal temyiz mahkemesi, Alabama eyaletinin, infaz odasında papaz yerine imam görevlendirmeye izin vermeyerek Müslüman bir mahkumun haklarını ihlal edip etmediğine hükmetmek için idamı durdurdu.

11. Bölge İstinaf Mahkemesi, uzun süre önce bir genci öldürmekten idama mahkum edilen 42 yaşındaki Müslüman mahkum Dominique Ray'in perşembe gecesi planlanan infazından bir gün önce infazı engelleme kararı aldı.

Mahkemenin kararında, infaz odasında Hristiyan mahkumların ihtiyaçları için papaz bulunduran Alabama eyaletinin, Müslüman ve diğer dinlere mensup kişilere bu ayrıcalığı tanımayı kabul etmeyerek anayasa hükümlerine aykırı hareket etmiş göründüğü ifadesi kullanıldı.

Dominique Ray, zehirli iğneyle infazı sırasında cezaevi papazının yanında dua etmesine karşı çıkarak işlem sırasında yanında bir imamın bulunmasını talep etmişti. Ray'in talebi, infaz odasına sadece cezaevi çalışanlarını girebileceği gerekçesiyle reddedilmişti.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin Alabama Şubesi, Ray'in talebini haklı bulduğu açıklayarak istinat mahkemesinin kararından duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Dominique Ray, 1995 yılında 15 yaşındaki Tiffany Harville'yi bıçaklayarak öldürmekten idama mahkum olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:14 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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