ABD'de Müslümanlar Kovid-19 salgını nedeniyle yardım kampanyası başlattı - Son Dakika
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ABD'de Müslümanlar Kovid-19 salgını nedeniyle yardım kampanyası başlattı

6 saat önce

NEW ABD'de her geçen gün artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Müslümanlara ait yardım kuruluşları, salgından etkilenen kesimlere yönelik yardım kampanyaları başlattı.

ABD'de Müslümanlar Kovid-19 salgını nedeniyle yardım kampanyası başlattı, System.String[]

NEW ABD'de her geçen gün artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Müslümanlara ait yardım kuruluşları, salgından etkilenen kesimlere yönelik yardım kampanyaları başlattı.

Merkezi Chicago'da bulunan Amerika Zekat Vakfı (ZF), ülke genelinde 10 binden fazla insana ulaşacak gıda ve hijyen malzemeleri yardımı yapacak ve internet üzerinden psikoloji danışmanlık hizmeti verecek.

ZF Kurucu Başkanı Halil Demir, Kovid-19'un topluma ne kadar zarar verdiğini gördüklerini belirterek, "Bu nedenle salgından etkilenen Amerikalılar için Chicago merkezimiz ile Güney California, Kuzey Carolina, Delaware ve Missouri'deki bölge ofislerimizde binlerce gıda paketi ve hijyen kiti hazırladık." dedi.

Demir, aile gıda paketi, öğle yemeği paketi ve temizlik kiti şeklinde 10 bin yardım malzemesinin vatandaşlara, kiliselere ve toplum merkezlerine dağıtılacağını, 1000 civarındaki yardım paketinin de merkezden alınabileceğini belirtti.

Kovid-19 panik ve izolasyonuna psikolojik destek

ZF projesi kapsamında, özellikle Amerika'da Müslüman birey ve ailelere zihin sağlığı alanında hizmet veren Khalil Center'ın da Kovid-19 salgını sırasında psikolojik yardım bekleyen Amerikalılara internet üzerinden danışmanlık servisi sağlayacağı kaydedildi.

Khalil Center Genel Müdürü Dr. Hooman Keshavarzi, salgın sırasında yaşanan panik ve endişenin yanında mecburi izolasyon ve sosyal uzaklaşmanın zihinsel sağlığa ciddi etkileri olabileceğine dikkat çekerek, "Merkezimiz, profesyonel bir danışmanla konuşma gereği hisseden, psikolojik olarak acil yardıma ihtiyacı olan herkes için kapsamlı bir istişare programı sunmaya hazır." ifadelerini paylaştı.

Müslüman Gençler yaşlılar için seferber oldu

Aynı şekilde Chicago'nun kuzeyi Morton Grove bölgesinde bulunan Müslüman Eğitim Merkezi bünyesindeki MCC Gençliği grubu da Kovid-19 nedeniyle dışarı çıkamayan bölgedeki yaşlı nüfusa ulaşarak market, eczane ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yardımcı oldu.

Yerel medyaya konuşan MCC Gençliği koordinatörü Sarah Kadir, "Bir cami topluluğunun parçası olsak da, bu hizmet herkese açık. Yaşlı ve yardıma ihtiyacı olan kimseye dini bağı sorulmuyor." dedi.

Diğer yandan, yine Penny Appeal USA ve CelebrateMercy İslami yardım kuruluşları New York Üniversitesi İslam Merkezi ile ortaklaşa salgın nedeniyle işini kaybeden ve düşük gelirli Amerikalı ailelere yönelik internet üzerinden yardım kampanyası başlattı.

NPR/PBS sponsorluğunda The Marist anket şirketi tarafından geçen hafta 835 aile üzerinde yapılan ankette, Kovid-19 salgını nedeniyle Amerikan hane halkının yüzde 18'inin ya işten çıkarıldığı ya da geçimlerini etkileyecek şekilde çalışma saatlerini azaltmaya zorlandığı kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Missouri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:48 Kaynak: AA

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