ABD'de Müslümanlara yönelik ırkçı saldırılar durmuyor - Son Dakika

ABD'de Müslümanlara yönelik ırkçı saldırılar durmuyor

NEW ABD'nin Massachusetts eyaletinde sağlık çalışanı Müslüman bir kadının ırkçı saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

NEW ABD'nin Massachusetts eyaletinde sağlık çalışanı Müslüman bir kadının ırkçı saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

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Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) bölge yetkilileri, Boston'ın kuzeyindeki Revere kasabasında Müslüman bir kadının aracına sprey boya ile Nazi gamalı haç işareti yapılarak hasar verildiğini ifade etti.

Güvenlik nedeniyle kimliğini açıklamak istemeyen kadın, CAIR yoluyla "Beni nefretiniz ile yaraladınız ama aynı zamanda bakımını yapmaya çalıştığım hasta insanları ve toplumu da yaraladınız." ifadesini paylaştı.

Müslüman kadının daha önce de 4 kez aynı şekilde vandalizme maruz kaldığı kaydedildi.

Polis, olayı "nefret suçu" kapsamında soruştururken, CAIR bilgi paylaşımı için 1000 dolar ödül koydu.

New York'ta caminin dini sembollerine zarar verildi

Öte yandan, New York eyaletinin kuzeyindeki LeRay kasabasında bulunan bir camiye kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından hasar verildi.

Kuzey New York İslam Merkezi yetkilileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kapalı olan caminin içine girilerek dini sembollere zarar verildiğini açıkladı.

Eyalet polisinin olayı "muhtemel nefret suçu" kapsamında araştırdığı bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Massachusetts, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 08:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Müslümanlara yönelik ırkçı saldırılar durmuyor - Son Dakika

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