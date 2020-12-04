ABD'de otoyola iniş yapan küçük uçak otomobile çarptı - Son Dakika

ABD'de otoyola iniş yapan küçük uçak otomobile çarptı
04.12.2020 19:14
ABD'nin Minnesota eyaletinde otobana acil iniş yapan küçük bir uçak seyir halindeki araca çarptı.
ABD'nin Minnesota eyaletinde otobana acil iniş yapan küçük bir uçak seyir halindeki araca çarptı.
ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde küçük bir uçak, Interstate 35W otoyoluna acil iniş yaptı. Otoyolda ilerleyen uçak, kısa bir süre sonra seyir halindeki bir araca çarptı. Kazada can kaybı yaşanmazken, otoyol birkaç saat süreyle trafiğe kapatıldı. Minnesota Eyaleti Ulaştırma Bakanlığı da olayı doğrulayarak kimsenin yaralanmadığını belirtti.
(İHA)
Son Dakika Devler Ligi'nde tarihe geçen İrfan Can'ın kariyerindeki Alex detayı dikkat çekti Trump yönetiminden bir istifa daha! Son isim Beyaz Saray İletişim Direktörü Farah oldu Vaka sayısının yüzde yüz arttığı Antalya'da aile içi bulaşlar yüksek Türkiye'nin en yaşlı kadını olan Emine Baytar, hayatını kaybetti Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik kilitlendi Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı