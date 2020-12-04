ABD'de otoyola iniş yapan küçük uçak otomobile çarptı - Son Dakika

ABD'nin Minnesota eyaletinde otobana acil iniş yapan küçük bir uçak seyir halindeki araca çarptı.

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde küçük bir uçak, Interstate 35W otoyoluna acil iniş yaptı. Otoyolda ilerleyen uçak, kısa bir süre sonra seyir halindeki bir araca çarptı. Kazada can kaybı yaşanmazken, otoyol birkaç saat süreyle trafiğe kapatıldı. Minnesota Eyaleti Ulaştırma Bakanlığı da olayı doğrulayarak kimsenin yaralanmadığını belirtti.

(İHA)