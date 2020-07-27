ABD'de petrol sondaj kule sayısı 1 adet arttı

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol bohdaj kule sayısı 24 Temmuz itibarıyla son bir haftada 1 adet artışla 181 adete yükseldi.

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde, ABD'de doğal gaz sondaj kulesi sayısı 3 adet düşüşle 68'e ve böylece petrol ve doğalgaz sondaj toplam kule sayısı 2 adet düşerek 251 adete geriledi. ABD'de petrol ve doğalgaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 595 adet azaldı.

Sondaj kulelerinin 239 adedi karada, 12 adedi ise açık sularda yer aldı. Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı değişmeyerek 12 adette kalırken, Kanada 'da sondaj kule sayısı 10 adet artışla 42'ye ve böylece Kuzey Amerika 'nın tamamında sondaj kule sayısı 8 adet artışla 293 düzeyine yükseldi.

ABD'nin en büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 1 adet düşüşle 103'e gerilerken, ABD'deki en büyük havza olan Permian'da kule sayısı 2 adet artışla 126'ya yükseldi.