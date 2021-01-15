ABD'de sanayi üretimi geçen ay beklenenden fazla arttı - Son Dakika

ABD'de sanayi üretimi geçen ay beklenenden fazla arttı

15.01.2021 17:35
ABD'de sanayi üretimi geçen ay beklenenden fazla arttı, System.String[]

ABD'de sanayi üretimi, geçen yıl aralıkta aylık yüzde 1,6 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde bir yükseldi.

ABD'de sanayi üretimi, geçen yıl aralıkta aylık yüzde 1,6 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde bir yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed), Aralık 2020 döneminde ait sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6'lık artış kaydetti.

Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren verinin, yüzde 0,5 artması tahmin ediliyordu.

Sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle geçen yıl mart ve nisan aylarında kaydettiği düşüşün ardından mayıs ayı itibarıyla toparlanma göstermiş ancak eylülde beklenmedik şekilde düşmüştü.

Ülkede son dönemde yavaşlama kaydeden sanayi üretimi, geçen yıl kasımda yüzde 0,5 artmıştı.

İmalat sanayi üretimi ise geçen yıl aralıkta yüzde 0,9 artarak son 8 aydaki yükselişini korudu. Piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşen imalat sanayi üretiminin, söz konusu dönemde yüzde 0,5 artması öngörülüyordu. İmalat sanayi üretimi, geçen yıl kasımda yüzde 0,8'lik artış kaydetmişti.

Kapasite kullanım oranı ise geçen ay beklentileri geride bırakarak 1,1 puan artışla 74,5'e yükseldi. Kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 73,6 olması yönündeydi. Kapasite kullanım oranı geçen yıl kasımda yüzde 73,4 olmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Aralık, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de sanayi üretimi geçen ay beklenenden fazla arttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil'in Arsenal'deki alacaklarını istemesi transferi tıkanma noktasına getirdi Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Surel: Aşılananlarda ciddi bir yan etki görülmedi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Beni dinlerler, dinlemezler ama ben yüksek faize karşıyım İnternette 'jigolo' ilanları vererek milyonluk vurgun yapan şebeke çökertildi! 5 kişi tutuklandı Eski Galatasaraylı Didier Drogba'nın eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman bir ilke imza atarak Dünya Ekonomik Forumu'na çölden katıldı Kendisine işkence yapan eşini öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz edildi Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi
Antalya'da otobüsle hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı Antalya'da otobüsle hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı         
17:48
Meteoroloji tek tek uyardı! İstanbul dahil 43 ilde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! İstanbul dahil 43 ilde kar yağışı etkili olacak         
17:10
Eski Galatasaraylı Yasin Öztekin, TFF 1. Lig ekibi Samsurspor'la anlaşma sağladı Eski Galatasaraylı Yasin Öztekin, TFF 1. Lig ekibi Samsurspor'la anlaşma sağladı         
16:59
Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi         
15:57
Son Dakika! Hollanda hükümeti ülkede tartışma yaratan çocuk yardımı skandalı nedeniyle istifa etti Son Dakika! Hollanda hükümeti ülkede tartışma yaratan çocuk yardımı skandalı nedeniyle istifa etti         
15:54
Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı sonrası Davutoğlu'ndan ilk açıklama: Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı sonrası Davutoğlu'ndan ilk açıklama: Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz         
15:47
Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'den İmamoğlu'na sert sözler: Başarısızlığınızın bedelini halk ödüyor Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'den İmamoğlu'na sert sözler: Başarısızlığınızın bedelini halk ödüyor         
15:13
Can Yaman'ın giydiği kabanın fiyatı dudak uçuklattı Can Yaman'ın giydiği kabanın fiyatı dudak uçuklattı         
13:47
Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı         
13:23
Son Dakika! Erdoğan, Bahçeli ve Akşener koronavirüs aşısı yaptırdı! Kılıçdaroğlu'nun ise bir şartı var Son Dakika! Erdoğan, Bahçeli ve Akşener koronavirüs aşısı yaptırdı! Kılıçdaroğlu'nun ise bir şartı var         
12:32
"Sevgilim beni İrem Derici ile aldattı" iddiasıyla gündeme gelen fenomen Gökçe Yıldırım, bu sefer de kalça dansı yaptı         
12:07
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz         
11:20
Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar         
10:57
Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı         
23:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 18:33:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de sanayi üretimi geçen ay beklenenden fazla arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei