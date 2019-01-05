Son Dakika Haberleri: ABD'de Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 4 Yaralı

ABD'de Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 4 Yaralı

5 dakika önce

ABD'nin California eyaletinde bir bowling salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

ABD'de Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 4 Yaralı, System.String[]
ABD'nin California eyaletinde bir bowling salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Polis yetkilileri, California'nın Torrance kentindeki bowling salonunda silahlı saldırı yapıldığını bildirerek, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralılar olay yerine yakın bir hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:39 Kaynak: AA

Polis, California, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bıçakla Üzerine Yürüyen Adama Kurşun Yağdıran ABD Polisi, Soruşturma Sonrası Göreve Döndü Polis Helikopteri ile Yarışan Sürücü, Kenen Sofuoğlu'nu Örnek Gösterip "Bu Ceza Gökyüzünden İndi" Dedi

ABD'de Bovling Salonuna Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 4 Yaralı Ezgi Mola, Evleneceği Kişiye Enis Arıkan Şartı Koştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 14:44:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]