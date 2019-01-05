ABD'de Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 4 Yaralı
5 dakika önce
ABD'nin California eyaletinde bir bowling salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
ABD'nin California eyaletinde bir bowling salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Polis yetkilileri, California'nın Torrance kentindeki bowling salonunda silahlı saldırı yapıldığını bildirerek, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Yaralılar olay yerine yakın bir hastaneye kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:39 Kaynak: AA
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