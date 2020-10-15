ABD'de sosyal medyada "sansür" tartışmaları Kongreye taşınıyor - Son Dakika

ABD'de sosyal medyada "sansür" tartışmaları Kongreye taşınıyor

15.10.2020 19:33
ABD'de sosyal medyada

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde, Demokratlar'ın Başkan Adayı Joe Biden'ın oğlu ile ilgili haberlerin sosyal medyada paylaşılmasına sınırlama getirmesiyle ilgili tartışmalar Kongreye taşındı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde, Demokratlar'ın Başkan Adayı Joe Biden'ın oğlu ile ilgili haberlerin sosyal medyada paylaşılmasına sınırlama getirmesiyle ilgili tartışmalar Kongreye taşındı.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim ve Reform Komitesindeki Cumhuriyetçiler, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın e-postalarıyla ilgili New York Post gazetesinde yapılan haberin paylaşılmasına sosyal medya platformları Facebook ve Twitter'ın sınırlama getirmesiyle ilgili tartışmaların Kongrede görüşülmesini istedi.

Cumhuriyetçiler, söz konusu sosyal medya şirketlerinin "seçimlere müdahalesi" konusunda Kongrede acil oturum düzenlenmesi çağrısı yaptı.

New York Post gazetesinin ele geçirdiği Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen e-postalarda, Joe Biden'ın Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, oğlunun Ukraynalı enerji şirketi Burisma ile ilişkisi ortaya çıkarılmış, ilgili habere Twitter ve Facebook sınırlama koymuştu.

"Sansür" olarak değerlendirilen sınırlamayla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Temsilciler Meclisi Denetim ve Reform Komitesindeki Cumhuriyetçiler, "Hey Twitter, hadi bunu da sansürlemeyi dene." ifadesini kullandı.

Açıklamada, "Denetim ve Reform Komitesindeki Cumhuriyetçiler, bu komitedeki Demokratlar'ı, büyük teknoloji şirketlerinin sansür ve seçimlere müdahalesiyle ilgili acil bir oturum düzenlemeye çağırıyor. Büyük teknoloji firmalarından, haberler üzerinde baskı uygulamalarının ve görüşleri susturmalarının hesabı sorulmalı." denildi.

Ayrıca Twitter mesajında, Denetim ve Reform Komitesindeki Cumhuriyetçi vekillerin imzasıyla, komitenin başkanı Carolyn Maloney'e gönderilen resmi mektup da paylaşıldı.

Biden'ın oğlunun yönetim kurulunda olduğu Ukraynalı şirketle ilişkisi öne sürülmüştü

Tartışmalara neden olan New York Post gazetesinin haberinde, Demokrat Başkan Adayı Biden'ın Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukraynalı enerji firması ile ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcıyı görevden almaları için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

E-postalarda, Hunter Biden'ın aylık 50 bin dolar maaşla yönetim kurulu üyesi olduğu Burisma'nın yönetim kurulunda bulunan Vadym Pozharskyi'nin Mayıs 2014'teki bir e-postasında, Hunter Biden'a "Etkinizi şirketimizin yararına nasıl kullanabilirsiniz?" diye yazdığı ortaya çıkmıştı.

Haberde, Hunter Biden'ın iddialara yanıt olarak o anda Katar'da olduğunu belirttiği ve "Burisma'ya yönelik resmi bir suçlama var mı?" sorusunu yönelttiği belirtilmişti. Ayrıca aynı gün içinde söz konusu şirketin bir duyuru yaparak Hunter Biden'ı da yönetim kurullarına aldıklarını açıkladığı bilgileri yer almıştı.

Pozharskyi'nin, 17 Nisan 2015'te Hunter Biden'a gönderdiği e-postada Joe Biden ile tanıştığını anlattığı öne sürülmüştü. Bundan bir süre sonra da Biden'ın Burisma'yı soruşturmak isteyen başsavcıyı görevden aldırdığı iddia edilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Twitter, Reform, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de sosyal medyada 'sansür' tartışmaları Kongreye taşınıyor - Son Dakika

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