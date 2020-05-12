ABD'de spor salonlarının açılmasını isteyen halk, adliye binası önünde spor yaptı - Son Dakika

ABD'de spor salonlarının açılmasını isteyen halk, adliye binası önünde spor yaptı

ABD'nin Florida eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan spor salonlarının açılmasını isteyen halk, adliye binası önünde spor yaparak protesto düzenledi.

ABD'nin Florida eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan spor salonlarının açılmasını isteyen halk, adliye binası önünde spor yaparak protesto düzenledi. "thecut.com"un haberine göre, Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesini fırsat bilen yaklaşık 30 kişi, Florida eyaletindeki Clearwater şehrinde adliye binası önünde bir araya geldi. Protestocu grup, adliye önündeki caddede şınav, mekik ve squat gibi vücut geliştirme hareketleri yaptı. Eyalet Valisi Ron DeSantis, geçen hafta, kısıtlamaların 3 aşamada kaldırılacağını ve birinci safha kapsamında sokağa çıkma yasağının sona erdiğini duyurmuştu. DeSantis, birinci safhada restoranların da yüzde 25 kapasitede çalışmak koşuluyla açılabileceğini açıklamıştı. Kovid-19 kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması planı kapsamında spor salonlarının ikinci safhada açılması öngörülüyordu. DeSantis, eyalette Kovid-19'un yayılmasını durdurmakta geç kalmakla suçlanıyordu. Florida'da 40 bin 982 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgına bağlı 1735 ölüm gerçekleşti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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