ABD'de Tarihi Kar Fırtınası 115 Milyar Dolar Hasar Bekleniyor - Son Dakika
Ekonomi

ABD'de Tarihi Kar Fırtınası 115 Milyar Dolar Hasar Bekleniyor

26.01.2026 21:32
ABD'deki kar fırtınasının maliyeti 105-115 milyar dolar arası tahmin ediliyor, milyonlar etkilendi.

NEW ABD'de milyonlarca kişinin etkilendiği kar fırtınasından kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kaybın 105 - 115 milyar dolar olmasının beklendiği bildirildi.

Dünya çapında hava tahmin hizmeti veren AccuWeather, ABD'de "tarihi" olarak nitelendirilen dondurucu kar fırtınasına dair açıklama yaptı.

Açıklamada, ülke genelinde 200 milyondan fazla kişinin kar fırtınasından etkilendiği belirtilerek, bazı havaalanlarının kapatıldığı, binlerce uçuşun iptal edildiği veya ertelendiğine işaret edildi.

Kar fırtınası sona erse bile dondurucu soğukların süreceği ifade edilen açıklamada, 1 milyondan fazla elektrik abonesinin iletim hatlarındaki buz birikimi sonrasında elektriksiz kaldığı kaydedildi.

Milyonlarca kişi için ısınma faturalarının normalin yüzde 20 ila 35 üzerinde olabileceği aktarılan açıklamada, New York, Philadelphia, Pittsburgh ve Baltimore şehirlerinde ısınma talebinin, ocak sonundan şubat sonuna kadar 20 yıllık tarihsel ortalamanın oldukça üzerinde seyretmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "AccuWeather uzmanları, ülke genelinde iki düzineden fazla eyaleti etkileyen kar fırtınasının toplam hasar ve ekonomik kayıplarının öncü tahminlere göre 105 ila 115 milyar dolar aralığında olacağını belirtiyor." ifadesine yer verildi.

Fırtınanın neden olduğu uçuş iptalleri, iş yeri kapanmaları, tedarik zinciri aksamaları gibi sorunlara işaret edilen açıklamada, dondurucu kar fırtınasının Los Angeles bölgesindeki orman yangınlarından bu yana en maliyetli şiddetli hava olayı olabileceği vurgulandı.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Ekonomi, Enerji

