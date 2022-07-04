ABD'deki Çinli Şirketler Artan Belirsizliklere Rağmen Aksaklıkların Üstesinden Geliyor - Son Dakika
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ABD'deki Çinli Şirketler Artan Belirsizliklere Rağmen Aksaklıkların Üstesinden Geliyor

04.07.2022 17:40
ABD'deki Çinli Şirketler Artan Belirsizliklere Rağmen Aksaklıkların Üstesinden Geliyor

NEW YORK, 3 Temmuz (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren Çinli şirketler, 2021 performanslarında istikrar ve hafif bir iyileşme bildirirken ABD'deki fırsatlara ilişkin iyimserlikleri ise karşıdan esen çeşitli rüzgarlar karşısında azalıyor.

NEW YORK, 3 Temmuz (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren Çinli şirketler, 2021 performanslarında istikrar ve hafif bir iyileşme bildirirken ABD'deki fırsatlara ilişkin iyimserlikleri ise karşıdan esen çeşitli rüzgarlar karşısında azalıyor. Çin Genel Ticaret Odası - ABD (CGCC) ve CGCC Vakfı, ABD'deki 111 Çinli şirket ile her yıl gerçekleştirdiği anket ve bir dizi seçkin yöneticiyle yapılan görüşmelere dayanan raporunda, ABD'deki Çinli şirketlerin geliri, karlılığı ile faiz ve vergi öncesi kar (FVÖK) haddinin önceki iki yıla göre toparlandığını kaydetti. Anket, şirketlerin yüzde 54'ünün gelirlerinde yıllık bazda artış kaydettiğini gösterdi. Bu oran, 2020'de yüzde 20'ydi. Raporda, karlılık iyileştirme ve iş büyümesini ana hedefler olarak almalarıyla birlikte şirketlerin FVÖK'sinin 2018 seviyelerine geri döndüğü belirtildi. Son anket 2022'nin Mart ve Nisan aylarında gerçekleştirildi ve bu sene ABD'deki Çinli şirketlere yönelik yıllık iş anketinin yayınlandığı dokuzuncu yıl oldu.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel ABD'deki Çinli Şirketler Artan Belirsizliklere Rağmen Aksaklıkların Üstesinden Geliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'deki Çinli Şirketler Artan Belirsizliklere Rağmen Aksaklıkların Üstesinden Geliyor - Son Dakika
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