ABD'den Güney Afrika'ya Tepki - Son Dakika
ABD'den Güney Afrika'ya Tepki

04.02.2026 15:32
ABD, Güney Afrika'nın İsrail diplomatını 'istenmeyen kişi' ilan etmesini eleştirdi.

ABD, Güney Afrika'nın, İsrail'in Pretorya Maslahatgüzarı Ariel Seidman'ı "istenmeyen kişi" ilan etmesini "kötü bir dış politika tercihi" olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Güney Afrika'nın Seidman'ı istenmeyen kişi ilan etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Pigott, açıklamasında "Güney Afrika'nın İsrail'in üst düzey diplomatını sınır dışı etme kararı, ülkenin kötü dış politika tercihlerinin bir başka örneğidir." ifadelerini kullandı.

Seidman'ın Afrika Ulusal Kongresi'nin antisemitik radikallerle bağlantılarını eleştirdiği gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan edildiğini öne süren Pigott, bu adımın Güney Afrika ve vatandaşlarının yararı yerine "şikayet siyasetine öncelik verdiğini" savundu.

Güney Afrika Cumhuriyeti, 30 Ocak'da, İsrail'in Pretorya Maslahatgüzarı Ariel Seidman'ı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Seidman'ı istenmeyen kişi ilan etme kararının İsrail hükümetine iletildiği belirtilerek, "Bu kararlı önlem, Güney Afrika'nın egemenliğine doğrudan meydan okuyan bir dizi kabul edilemez diplomatik norm ve uygulama ihlalinin ardından geldi." ifadesi kullanılmıştı.

Güney Afrika'nın egemenliği ve makamlarının saygınlığına vurgu yapılan açıklamada, Seidman'ın 72 saat içinde Güney Afrika Cumhuriyeti'nden ayrılması istenmişti.

Aynı gün, Tel Aviv yönetimi, misilleme olarak Güney Afrika'nın Tel Aviv Maslahatgüzarı Shaun Edward Byneveldt'i "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Güney Afrika'nın "istenmeyen kişi" hamlesine aynı şekilde karşılık verme kararı aldığı ve Byneveldt'in 72 saat içinde İsrail'i terk etmesi gerektiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

