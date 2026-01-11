ABD'den Güney Yemen Diyaloguna Destek

ABD, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan kapsamlı "Güney Yemen siyasi diyaloğuna" destek verdiğini duyurdu.

ABD'nin Yemen Büyükelçiliği, ABD merkezli X platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Büyükelçisi Steven Fagin, Yemen Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdurrahman el-Mahremi ile bir araya geldi.

Mahremi ile görüşmesinde "Yemen'de güvenlik ve istikrarın korunmasının önemini" vurgulayan Fagin, ülkesinin "Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek kapsamlı bir Güney Yemen siyasi diyaloğunu" desteklediğini ifade etti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, Riyad'ın Yemen'de güneyli siyasi figürlerle istişare ederek bir hazırlık komitesi oluşturacağını, güney vilayetlerinin tamamından temsilcilerin "dışlama ya da ayrım olmaksızın" katılacağı bir diyalog konferansına hazırlık yapılacağını belirtmişti.

Yemen'deki gelişmeler

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı güçler, Aralık 2025'in başlarında ülke yüz ölçümünün yaklaşık yarısını oluşturan Hadramevt ve El-Mehra vilayetlerini ele geçirmişti.

Konseyin, yerel, bölgesel ve uluslararası çağrılara rağmen geri çekilmeyi reddetmesi üzerine, Suudi Arabistan liderliğindeki Meşruiyeti Destekleme Koalisyonunun desteğiyle başlatılan operasyonlar kapsamında söz konusu vilayetlerin kontrolü yeniden sağlanmıştı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Aydarus ez-Zübeydi'ye bağlı güçlere yönelik operasyonun ardından Zübeydi'nin BAE'ye kaçtığını ifade etmişti.

Art arda yaşanan askeri ve siyasi gelişmelerin ardından GGK, kendini feshettiğini açıklamıştı.