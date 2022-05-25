ABD'den Hizbullah ve Kudüs Gücü'ne petrol geliri sağlayan kaçakçılık ağına yaptırım - Son Dakika
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ABD'den Hizbullah ve Kudüs Gücü'ne petrol geliri sağlayan kaçakçılık ağına yaptırım

25.05.2022 18:03
ABD'den Hizbullah ve Kudüs Gücü'ne petrol geliri sağlayan kaçakçılık ağına yaptırım

ABD yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü ile Hizbullah için yüz milyonlarca dolar değerinde İran petrolünün satışını kolaylaştıran uluslararası bir petrol kaçakçılığı ve kara para aklama ağına yaptırım uyguladı.

ABD yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü ile Hizbullah için yüz milyonlarca dolar değerinde İran petrolünün satışını kolaylaştıran uluslararası bir petrol kaçakçılığı ve kara para aklama ağına yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Kudüs Gücü ve Hizbullah için petrol geliri sağlayan kaçakçılık ağının hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Kudüs Gücü yetkililerince yönetilen ve Güç ile Hizbullah için yüz milyonlarca dolar değerinde İran petrolünün satışını kolaylaştıran uluslararası bir petrol kaçakçılığı ve kara para aklama ağının yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, Rusya hükümetinin üst düzey yetkilileri ve devlet tarafından işletilen ekonomik organları tarafından da desteklenen petrol kaçakçılığı ağının İran'ın petrol geliri üretiminin kritik bir unsuru olduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen terörizm ve mali istihbarattan sorumlu Hazine Müsteşarı Brian Nelson, ABD'nin Orta Doğu'da istikrarsızlığa neden olan terörist vekillere verdiği destekten İran rejimini sorumlu tutmaya kararlı olduğunu belirtti.

Kudüs Gücü veya Hizbullah için kritik finansal destek ve uluslararası finansal sisteme erişim sağlayanları hedef almakta tereddüt etmeyeceklerini vurgulayan Nelson, "Özellikle ABD, İran'ın yasadışı petrol ticaretine yönelik yaptırımları sıkı bir şekilde uygulamaya devam edecek. İran'dan petrol satın alan herkes ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya." değerlendirmesinde bulundu.

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Brent petrolün varil fiyatı 109,36 dolar Brent petrolün varil fiyatı 109,36 dolar Brent petrolün varil fiyatı 110,83 dolar Brent petrolün varil fiyatı 110,83 dolar
Kaynak: AA

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