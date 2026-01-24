ABD'den İran'a Yeni Yaptırımlar

WASHINGTON, 24 Ocak (Xinhua) -- Trump yönetimi İran'ın petrol ticareti ve denizcilik ağlarını hedef alan yaptırımların kapsamını genişletti.

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, cuma günü İran'la ilgili yeni bir genel lisans yayımladı ve İran'ın petrol sektörüyle bağlantılı kuruluşları ile petrol tankerlerini Özel Olarak Belirlenmiş Kişiler ve Kuruluşlar listesine ekledi.

Ofis tarafından yayımlanan Genel Lisans T, "23 Ocak 2026 itibarıyla, engellenen belirli kişiler veya gemilerle ilgili sınırlı güvenlik ve çevresel işlemlere ve yük boşaltımına" izin veriyor.

Öte yandan listeyi güncelleyen ofis, İran ile bağlantılı olduğu iddia edilen çok sayıda nakliye şirketini ve dokuz petrol tankerini listeye ekledi. Bu yolla söz konusu şirketlerin ABD'deki mülklerinin etkin şekilde bloke edilmesi ve ABD vatandaşlarının bu şirketlerle işlem yapmasını yasaklanması bekleniyor.

Hazine Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamada, "Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, birlikte yüz milyonlarca dolar değerinde İran petrolü ve petrol ürünlerini yabancı pazarlara taşıyan dokuz gölge filo gemisini ve bunların sahiplerini veya yönetim şirketlerini hedef almaktadır" denildi.

Hazine Bakanı Scott Bessent sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Daha önce kararlaştırıldığı üzere Hazine, rejimin çaldığı ve İran dışındaki bankalara aktarmaya çabaladığı on milyonlarca doları takip etmeye devam edecektir" dedi.