Politika

ABD'den İran'a Yeni Yaptırımlar

30.01.2026 20:34
ABD, İran'daki protestolar nedeniyle 7 kişiyi ve 2 kripto borsasını yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'daki protestolar sırasında güvenlik güçlerinin şiddetli baskıları ve haklarındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle aralarında İran İçişleri Bakanı İskender Mumini'nin de yer aldığı 7 kişi ve 2 kripto varlık borsasının yaptırım listesine alındığını açıkladı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Tahran yönetimini hedef alarak, "Rejim, batan bir gemideki fareler gibi İranlı ailelerden çalınan fonları dünyanın dört bir yanındaki bankalara ve finans kuruluşlarına panik içinde aktarmaktadır" dedi.

ABD ile İran arasındaki diplomatik gerilim yükselmeye devam ederken ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yeni yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinden yayımlanan bildiride, İran'daki protestolar sırasında Tahran yönetiminin kendi halkına şiddetli müdahalede bulunduğunun altı çizilerek, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) aralarında İran İçişleri Bakanı İskender Mumini'nin de dahil olduğu 6 İranlı yetkili ve bir iş insanına yönelik ilave önlemler aldığı belirtildi. Açıklamada, Mumuni'nin yanı sıra İranlı iş insanı Babek Murtaza Zencani, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) İstihbarat Teşkilatı Başkanı Majid Khademi, DMO'da görevli komutanlar Kurban Muhammed Velizade, Hüseyin Zare Kemali, Hamid Damghani ve İran Kirmanşah'taki güvenlik güçlerinden sorumlu Mehdi Hajian'ın yaptırım listesine alındığı belirtildi. Söz konusu güvenlik yetkililerin protestolar sırasında göstericileri usulsüz şekilde gözaltına aldığı, müdahalelerinde orantısız şiddet kullandığı, silahsız protestocuların üzerine ateş açtığı ve çeşitli bölgelerde toplu katliamlar gerçekleştirdiği öne sürüldü.

İngiltere kayıtlı 2 dijital varlık borsası yaptırımların hedefi oldu

Hazine Bakanlığı, ayrıca Zancani'yi İran halkına ait milyarlarca dolarlık İran petrol gelirini zimmetine geçirmek ve DMO ile Tahran yönetimini daha geniş şekilde destekleyen büyük projelere mali destek sağlamakla suçladı. OFAC, ayrıca Zancani ile bağlantılı olduğu belirtilen, İngiltere kayıtlı 2 kripto varlık borsasını da yaptırım listesine ekledi. Söz konusu unsurların DMO ile bağlantılı kişi ve kuruluşlarla milyarlarca dolarlık işlemler gerçekleştirdiği ve İran'ın yaptırımları delmek için dijital varlıklardan faydalandığı iddia edildi.

"Rejim, batan bir gemideki fareler çalınan fonları dünyanın dört bir yanına aktarmaktadır"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent yaptığı açıklamada, "İran rejimi halkının refahını inşa etmek yerine petrol gelirlerini nükleer silah programı, füzeler ve dünyanın dört bir köşesindeki vekil güçleri için harcıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran halkının yanında durmaktadır. Rejimin dijital varlıklar yoluyla yaptırımları delme girişimlerine karşı da kararlılıkla hareket edeceğiz. Hazine Bakanlığı, İran halkının pahasına kendilerini zenginleştiren İranlı ağları ve yolsuz elitleri hedef almaya devam edecektir. Buna, rejime yönelik yaptırımları delmek ve siber suç faaliyetlerini finanse etmek için dijital varlıkları istismar etme girişimleri de dahildir. Rejim, batan bir gemideki fareler gibi İranlı ailelerden çalınan fonları dünyanın dört bir yanındaki bankalara ve finans kuruluşlarına panik içinde aktarmaktadır. Hazine kararlılıkla harekete geçecektir" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Ekonomi, İran, Son Dakika

