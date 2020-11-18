ABD'den İran'a yönelik yeni yaptırım kararı - Son Dakika

ABD'den İran'a yönelik yeni yaptırım kararı

18.11.2020 21:59
ABD'den İran'a yönelik yeni yaptırım kararı, System.String[]

ABD Hazine Bakanlığı, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kontrolündeki Mostazafan Vakfı ile İstihbarat Güvenlik Bakanı Mahmoud Alavi'nin de aralarında bulunduğu kişi ve kuruluşlara yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığı, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kontrolündeki Mostazafan Vakfı ile İstihbarat Güvenlik Bakanı Mahmoud Alavi'nin de aralarında bulunduğu kişi ve kuruluşlara yaptırım uyguladı.

Washington yönetimi, İran'ı hedef alan kapsamlı yeni yaptırımlar uyguladı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaptırım uygulanan 10 kişi ve 50 kuruluş arasında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kontrolünde bulunan Mostazafan Vakfı (Bonyad Mostazafan) ve İstihbarat-Güvenlik Bakanı Mahmoud Alavi'nin bulunduğu belirtildi. Mostazafan Vakfı'nın hayır kurumu gibi görünerek Hamaney'in siyasi müttefiklerini ödüllendirmek ve rejim karşıtlarına zulmetmek için kullanıldığı savunuldu. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptığı açıklamada, "İran'ın dini lideri, müttefiklerini sadaka bahanesi altında ödüllendirmek için Bonyad Mostazafan'ı kullanıyor" dedi. Mnuchin, " Amerika Birleşik Devletleri, rejimin kendi halkına yönelik devam eden baskısını sürdüren kilit yetkilileri ve gelir sağlayan kaynakları hedef almaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Alavi'nin ise geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen protestolar da dahil olmak üzere İranlılara yönelik ciddi insan hakları ihlallerinde rol oynamakla suçlandığı belirtildi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Ayetullah Hamaney, Washington, İran, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD'den İran'a yönelik yeni yaptırım kararı - Son Dakika


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