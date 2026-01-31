ABD'den İsrail'e 6,5 Milyar Dolarlık Silah Satışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD'den İsrail'e 6,5 Milyar Dolarlık Silah Satışı

31.01.2026 03:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, İsrail'e 30 Apache helikopteri ve çeşitli silah ekipmanları için toplam 6,5 milyar dolarlık satış onayı verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e aralarında 30 Apache helikopterinin de bulunduğu toplam değeri 6,5 milyar doları aşan silah satışlarına onay verdi.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), yazılı açıklama yaparak, söz konusu silah satışlarının Kongre'ye bildirimini yaptığını belirtti.

Buna göre ABD, İsrail'e 3,8 milyar dolar değerinde toplam 30 Apache helikopterinin yanı sıra bu helikopterlerde kullanılan çok sayıda farklı parça ve mühimmatın satışını onayladı.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca, yaklaşık 2 milyar dolar değerindeki Müşterek Hafif Taktik Araçlar ve ilgili ekipmanların satışına da onay verdi.

İsrail'e yönelik onay verilen bir diğer satış işleminde de Dışişleri Bakanlığı, yaklaşık değeri 740 milyon dolar olan Namer Zırhlı Personel Taşıyıcı güç paketleri ve entegre lojistik destek ekipmanlarının satışını da onayladı.

Açıklamada, "Önerilen satış, operasyonlar sırasında kara kuvvetlerinin hareket kabiliyetini artırarak İsrail'in mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma yeteneğini geliştirecek." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den İsrail'e 6,5 Milyar Dolarlık Silah Satışı - Son Dakika

Azerbaycan’dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
Restoran ve kafelerde yeni dönem Resmen yasaklandı Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı
Burkina Faso’da tüm siyasi partiler feshedildi Burkina Faso'da tüm siyasi partiler feshedildi
Trump’tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
Trump’tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti Trump'tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti
Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın

00:38
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim
00:12
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
23:25
ABD basını: Trump, İran’a pazar sabahı saldırı emri verebilir
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir
22:11
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
22:03
Fenomen Merve Taşkın’dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
Fenomen Merve Taşkın'dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
20:40
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 03:47:50. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'den İsrail'e 6,5 Milyar Dolarlık Silah Satışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.